Gebackener Rosenkohl mit Speck und Senfsoße verspricht deftigen Genuss

Wasche den Rosenkohl und entferne die äußeren Blätter und halbiere die Röschen einmal in der Mitte.

Mische den Rosenkohl mit Olivenöl, Salz und Pfeffer in einer Schüssel. Verteile die marinierten Röschen auf einem mit Backpapier ausgelegtem Blech und streue die Speckwürfel darüber. Backe die Zutaten für 25 Minuten, bis der Kohl goldbraun wird und der Speck knusprig. Wende den Kohl nach der Hälfte der Backzeit einmal.

