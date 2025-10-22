Gebackener Rosenkohl mit Speck und Senfsoße: deftiger Genuss

Gebackener Rosenkohl mit Speck und Senfsoße ist das ideale Gericht für alle, die Lust auf etwas Deftiges haben, bei dem das Gemüse aber trotzdem nicht fehlen darf. Die Zubereitung ist unkompliziert. Wir zeigen, wie es gemacht wird.

Rezept für gebackenen Rosenkohl mit Speck und Senfsoße

Mit dem Rosenkohl ist es ja so eine Sache, die einen mögen das Kohlgemüse gar nicht, die anderen können nicht genug davon bekommen. Gehörst du zu der ersten Kategorie, dann ist unser Rezept genau richtig, um dem Kohl eine zweite Chance zu geben. Wer Rosenkohl hingegen ohnehin schon gern isst, wird das Rezept sowieso lieben.

Ob als Beilage oder als Hauptgericht, in der kalten Jahreszeit ist gebackener Rosenkohl mit Speck und Senfsoße ein wärmendes Wohlfühlgericht aus dem Ofen. Das Gericht besteht aus drei Komponenten: im Ofen geröstetem Rosenkohl, knusprigem Speck und einer würzigen Soße.

Zuerst bereitest du den Kohl vor. Der wird gewaschen, geputzt und halbiert, mit Öl, Salz und Pfeffer mariniert und anschließend im Ofen zusammen mit den Speckwürfeln geröstet. In der Zwischenzeit kannst du die Soße kochen. Erhitze Sahne in einem Topf und rühre dann Senf, gehackten Knoblauch, Zitronensaft und Honig unter. Lass die Soße unter gelegentlichem Rühren bei mittlerer Hitze köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz hat und schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Dann geht es auch schon ans Anrichten. Verteile die Rosenkohlröschen mit dem Speck auf Teller und serviere sie mit der Senfsoße und etwas gehackter Petersilie. Die Kombination aus den Röstaromen des Kohls, dem knusprigen Speck und der süß-würzigen Soße macht dieses Gericht einfach unwiderstehlich. Genieße den gebackenen Rosenkohl mit Speck und Senfsoße als Hauptmahlzeit oder als Beilage zusammen mit gekochten Kartoffeln. Egal für welche Variante du dich entscheidet, beide sind unwiderstehlich lecker.

Fans von Rosenkohl möchten wir auch unsere anderen Rezepte mit dem Kohlgemüse ans Herz legen. Probiere mal den Rosenkohl-Schupfnudel-Auflauf, diese cremige Rosenkohlsuppe oder den gebratenen Rosenkohl mit Parmesan.