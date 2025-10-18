Feinschmecker-Tipp: gebackener Schafskäse mit Feigen und Pistazien

Schafs- oder Ziegenkäse mit verschiedenen Gemüsesorten in einer Auflaufform zu backen, ist inzwischen mehr, als ein kurzlebiger Food-Trend. Jetzt im Herbst schmeckt gebackener Schafskäse mit Feigen und Pistazien besonders gut. Die Frucht hat jetzt Saison und passt mit ihren süßen Aromen perfekt zum würzig-salzigen Käses.

Schnelles Rezept: gebackener Schafskäse mit Feigen und Pistazien

Angefangen hat alles mit der Baked Feta Pasta, einem einfachen wie genialen Rezept, bei dem Fetakäse mit Tomaten und Gewürzen im Ofen gebacken und anschließend mit Nudeln vermengt wird. Gebackener Käse schmeckt aber nicht nur mit Tomaten und Nudeln. Auch Feigen sind ein toller Partner. Gewürzt mit Honig und Thymian und bestreut mit gehackten Pistazien wird daraus dieses Mal mit Schafskäse im Handumdrehen ein leckeres Ofengericht, das sowohl als Soße zu Pasta als auch als Dip eine gute Figur macht.

Die Zubereitung von gebackenem Schafskäse mit Feigen und Pistazien? Nichts leichter als das! Lege einfach einen Schafskäse im Stück in eine feuerfeste Form und träufle Olivenöl darüber. Drumherum legst du in Viertel geschnittene Feigen und Thymianzweige. Würze mit Pfeffer und Honig und schiebe alles in den Ofen zum Backen. Nach etwa 20 Minuten sollte der Käse weich und die Feigen leicht karamellisiert sein. Das Ganze toppst du noch mit gehackten, ungesalzenen Pistazien.

Der gebackene Schafskäse mit Feigen und Pistazien ist ein kleines Allround-Wunder. Du kannst damit einen Salat toppen, ihn als Pastasoße genießen oder als Dip zu Brot.

Wenn du einmal angefangen hast, Feta oder Schafskäse im Ofen mit Gemüse oder Früchten zu backen, kannst damit so schnell nicht aufhören. Zum Glück gibt es genug Varianten zum Ausprobieren, wie dieser Ofen-Feta mit Kürbis, dieser cremig gebackene Schafskäse mit Tomaten oder diese Ofen-Zucchini mit Feta.

Gebackener Schafskäse mit Feigen und Pistazien Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Schafskäse am Stück

1 EL Olivenöl

4 reife Feigen

2 EL flüssiger Honig

schwarzer Pfeffer nach Geschmack

2 Zweige frischer Thymian

2 EL gehackte Pistazien ungesalzen, online, zum Beispiel hier 🛒 Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege den Schafskäse in eine kleine, ofenfeste Form und beträufle ihn mit Olivenöl. Schneide die Feigen in Viertel und verteile sie rund um den Schafskäse. Träufle den Honig über den Käse und die Feigen. Würze mit etwas Pfeffer und lege die Thymianzweige in die Form. Schiebe die Form in den Ofen und backe alles auf mittlerer Schiene für etwa 15 Minuten, bis der Schafskäse weich ist und die Feigen leicht karamellisiert sind. Hole den gebackenen Schafskäse mit Feigen aus dem Ofen, lass alles kurz abkühlen und bestreue alles vor dem Servieren mit gehackten Pistazien. Serviere dazu frisches Baguette. Notizen Tipp: Sorge mit hübschen DIY- Türkränzen von Geniale Tricks für gemütliche Stimmung im grauen Herbst.

