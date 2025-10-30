Gebackener Weißkohl mit Parmesansoße: herbstliche Wohlfühlküche

An kühlen Tagen lieben wir Kohlgemüse. Die verschiedenen Arten haben jetzt Saison, und wir können gar nicht genug von ihnen bekommen. Leider hat Kohl häufig immer noch ein verstaubtes Image und wird oft als langweilig oder spießig empfunden. Dabei bietet er so viele Möglichkeiten! Wir zeigen dir heute ein absolutes Schlemmergericht, dass alles andere als schnöde ist: Es gibt gebackenen Weißkohl mit Parmesansoße.

Rezept für gebackenen Weißkohl mit Parmesansoße

Unseren gebackenen Weißkohl mit Parmesansoße kannst du ganz leicht nachkochen. Die Zutatenliste ist nicht besonders lang und enthält keine ungewöhnlichen Zutaten. Damit sollte der Einkauf schnell erledigt sein. Viele der Dinge, die darauf stehen, hast du vielleicht sogar schon zu Hause, sodass die Erledigungen noch schneller gemacht sind. Und dann geht’s auch schon los:

Zunächst wäschst du den Kohl und schneidest ihn in zwei Hälften. Beide Hälften werden anschließend in vier Stücke geschnitten. Achte darauf, den Strunk nicht herauszuschneiden, sodass die Blätter gut zusammen halten und nicht auseinanderfallen.

Im nächsten Schritt schälst du Zwiebel und Knoblauch und schneidest beides klein. Sie werden in Öl angeschwitzt und dann mit Salz, Pfeffer und getrockneten Kräutern verfeinert- Anschließend rührst du Frischkäse ein und gießt Brühe dazu. An diese cremige Soße kommt nun noch geriebener Parmesan. Schmecke sie ab und gieße sie anschließend in eine Auflaufform. Lege danach die Kohlstücke hinein, bestreiche sie mit etwas Öl und backe das Ganze etwa eine Dreiviertelstunde im Ofen. Nun kannst du noch etwas Parmesan darüber streuen und direkt servieren.

Iss den gebackenen Weißkohl mit Parmesansoße solo oder mit einer Beilage wie Kartoffeln oder Reis. Oh, ist der nicht köstlich?

Magst du Kohl genauso wie wir, wirst du auch Rezepte wie unsere Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln oder unseren Kürbis-Kohl-Auflauf lieben. Ebenfalls lecker: dieser Rotkohl-Auflauf mit Schupfnudeln.

Übrigens: Bei unseren Kollegen von Geniale Tricks findest du hübsche Tischdeko für den Herbst. Wie wäre es mit Windlichtern aus Pappdosen für die Dinnertafel? Schau doch mal vorbei!