Gebackener Wirsing mit Parmesan: Feierabendküche für Eilige

Manchmal fehlt einem trotz Hunger einfach die Lust zum Kochen. Dann muss ein Gericht her, das fix zubereitet ist, schmeckt und glücklich macht. Wir hätten da eine Idee: Wie wäre es mit gebackenem Wirsing mit Parmesan? Hier übernimmt nämlich der Backofen den größten Teil der Arbeit.

Überbackener Wirsing mit Parmesan: schmeckt als Hauptgericht und als Beilage

Noch sind wir mittendrin in der Kohlsaison. Diese Gelegenheit sollte man nutzen und sich noch das eine oder andere leckere Kohlgericht gönnen. Wenn es aber schnell gehen soll, ist überbackener Wirsing mit Parmesan eine gute Idee. Du musst lediglich den Kohl in Stücke schneiden, würzen und ihn in den Ofen schieben.

Highlight des schnellen Ofengerichts ist die Kruste aus Parmesan und Semmelbrösel. Während der Wirsing im Ofen backt, bereitest du sie aus Butter, Bröseln, Gewürzen und Parmesan zu. Die Mischung aus knusprigen Semmelbröseln und würzigem Parmesan verleiht dem Kohl einen zusätzlichen Geschmacks-Kick. Noch knuspriger wird das Topping, wenn du Pankomehl statt Semmelbrösel verwendest.

Du kannst den überbackenen Wirsing mit Parmesan direkt so schmecken lassen, ihn aber auch als Beilage zu einem anderen Gericht zubereiten. Besonders gut passt der im Ofen gegarte Kohl zu deftigen Schmorgerichten wie Gulasch oder Rouladen.

Mit gebackenem Wirsing bekommst du ein Gericht, das in Windeseile auf dem Tisch steht und somit ideal für den Feierabend geeignet ist. Der überbackene Kohl schmeckt richtig lecker und ist auch noch gesund. Die guten Inhaltsstoffe des Wirsings sollen unter anderem die Nerven stärken, die Cholesterin- und Blutzuckerwerte senken und das Immunsystem unterstützen.

Alles gute Argumente für mehr Kohl? Dann entdecke die anderen schmackhaften Kohlrezepte auf Leckerschmecker. Der überbackene Blumenkohl mit Käsekruste ist ebenso ein kulinarisches Highlight wie dieser leichte Spitzkohl-Salat mit Apfel oder selbst gemachte Grünkohl-Chips als Snack für den Fernsehabend.