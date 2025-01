Gebackener Wirsing mit Parmesan: Wohlfühlgericht zum Feierabend

Manchmal fehlt einem trotz Hunger einfach die Lust zum Kochen. Dann muss ein Gericht her, das fix zubereitet ist, schmeckt und glücklich macht. Wir hätten da eine Idee: Wie wäre es mit gebackenem Wirsing mit Parmesan? Hier übernimmt nämlich der Backofen den größten Teil der Arbeit.

Überbackener Wirsing mit Parmesan: schmeckt als Hauptgericht und als Beilage

Noch sind wir mittendrin in der Kohlsaison. Diese Gelegenheit sollte man nutzen und sich noch das eine oder andere leckere Kohlgericht gönnen. Wenn es aber schnell gehen soll, ist überbackener Wirsing mit Parmesan eine gute Idee. Du musst lediglich den Kohl in Stücke schneiden, würzen und ihn in den Ofen schieben.

Highlight des schnellen Ofengerichts ist die Kruste aus Parmesan und Semmelbrösel. Während der Wirsing im Ofen backt, bereitest du sie aus Butter, Bröseln, Gewürzen und Parmesan zu. Die Mischung aus knusprigen Semmelbröseln und würzigem Parmesan verleiht dem Kohl einen zusätzlichen Geschmacks-Kick. Noch knuspriger wird das Topping, wenn du Pankomehl 🛒 statt Semmelbrösel verwendest.

Du kannst den überbackenen Wirsing mit Parmesan direkt so schmecken lassen, ihn aber auch als Beilage zu einem anderen Gericht zubereiten. Besonders gut passt der im Ofen gegarte Kohl zu deftigen Schmorgerichten wie Gulasch oder Rouladen.

Mit gebackenem Wirsing bekommst du ein Gericht, das in Windeseile auf dem Tisch steht und somit ideal für den Feierabend geeignet ist. Der überbackene Kohl schmeckt richtig lecker und ist auch noch gesund. Die guten Inhaltsstoffe des Wirsings sollen unter anderem die Nerven stärken, die Cholesterin- und Blutzuckerwerte senken und das Immunsystem unterstützen.

Alles gute Argumente für mehr Kohl? Dann entdecke die anderen schmackhaften Kohlrezepte auf Leckerschmecker. Der überbackene Blumenkohl mit Käsekruste ist ebenso ein kulinarisches Highlight wie dieser leichte Spitzkohl-Salat mit Apfel oder selbst gemachte Grünkohl-Chips als Snack für den Fernsehabend.

Gebackener Wirsing mit Parmesan Judith 4.32 ( 69 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Portionen Zutaten 1x 2x 3x 1 Wirsingkopf

Petersilie

150 g Parmesan

4 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

12 EL Semmelbrösel

4 EL weiche Butter

1/2 TL Paprikapulver rosenscharf

1 Zitrone Zubereitung Schneide den Wirsingkopf in grobe Scheiben. Wasche sie, lass sie gut abtropfen und lege sie anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.

Wasche und hacke die Petersilie grob, reibe den Parmesan und stelle beides erst einmal beiseite. Heize den Backofen auf 200 Grad vor.

Träufle das Olivenöl über den Kohl und streue zum Würzen Salz und Pfeffer darüber. Schiebe das Blech in den Ofen und backe den Kohl für 15 bis 20 Minuten.

Bereite in der Zwischenzeit das Topping vor. Mische dafür die Semmelbrösel in einer Schüssel mit der weichen Butter, dem Parmesan, Salz und Pfeffer und dem Paprikapulver. Streue die Brösel-Mischung 10 Minuten vor Ende der Backzeit über den Kohl und backe sie mit. Die Brösel sollten eine leicht goldbraune Farbe annehmen und knusprig werden.

Nimm nach der Backzeit den Wirsing aus dem Ofen, träufle einige Spritzer Zitrone darüber und streue zum Servieren die Petersilie darüber. Notizen Hast du Lust auf Abwechslung, kannst du statt Wirsing dieses Gericht auch mit Rosenkohl zubereiten.

Wenn du magst, kannst du zum Wirsing noch eine Soße zum Beispiel aus Joghurt und Kräutern zubereiten.

