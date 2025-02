Hast du schon mal ein gebackenes Kartoffelpüree gegessen?

Kartoffeln sind die beliebteste Beilage der Deutschen. Warum das so ist? Die Knollen sind unglaublich vielseitig und schmecken in allen Variationen einfach lecker. Unser heutiger Favorit: gebackenes Kartoffelpüree.

Gebackenes Kartoffelpüree: kreative Variante des beliebten Klassikers

Gebackenes Kartoffelpüree ist eine kreative Variante des Klassikers und überzeugt mit einer knusprigen, goldbraunen Kruste und einem weichen Kern.

Für die Zubereitung brauchst du zunächst nur die Hauptzutat: Kartoffeln. Ideal sind mehlig kochende Sorten, denn sie ergeben ein besonders cremiges Püree. Butter, Milch und Crème fraîche machen die Masse geschmeidig, etwas geriebener Käse sorgt für Geschmackstiefe und bei der Kruste für das gewisse Etwas. Gewürzt wird das Kartoffelpüree mit Salz, Pfeffer und je nach Geschmack mit einer Prise Muskatnuss und Chiliflocken, die dem Ganzen eine nussig-scharfe Note verleihen.

Aber nicht nur der Geschmack und die Kruste des Kartoffelbreis überzeugen, auch die Zubereitung ist ein Kinderspiel. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass du für das Rezept auch hervorragend Reste vom Vortag verwenden kannst. Ob gekochte Kartoffeln oder Kartoffelbrei, der übrig geblieben ist – beides lässt sich mit ein paar weiteren Zutaten zu einem leckeren, gebackenen Kartoffelpüree verarbeiten.

Das Schöne am gebackenen Kartoffelpüree ist seine Vielseitigkeit. Man kann es als Hauptgericht genießen oder als leckere, einfach Beilage. Kein Wunder, dass wir in Deutschland so gerne Kartoffeln essen. Ich bin jetzt schon ein großer Fan dieses Kartoffelbrei-Gerichts.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kartoffeln sind wirklich unglaublich vielseitig. Verwandle sie doch mal in raffinierte Kartoffelplätzchen, die supereinfach zuzubereiten sind, oder koste unsere Thymian-Zitronen-Kartoffeln aus dem Ofen mit extra viel Geschmack. Auch lecker ist der irische Kartoffelbrei mit Wirsing: Colcannon. Die drei Kartoffelrezepte aus dem obigen Video verwandeln die Knollen in Körbchen aus der Muffinform, die mit allerlei Leckerem gefüllt werden.