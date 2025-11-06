Knusperzauber für Süßmäuler: Der beste Snack aus Brezeln und Zimt

Gebrannte Mandeln waren gestern, hier kommen gebrannte Brezeln mit Zimt, Zucker und Vanille! Sie sind der perfekte Snack zu Kinderpunsch, Glühwein oder einer Tasse Kaffee. Mit diesem Rezept stimmst du dich auf die (Vor-)Weihnachtszeit ein. Ab in die Küche und los geht’s!

Rezept für gebrannte Brezeln mit Zimt, Zucker und Vanille

Nachdem die Spooky Season mit dem 31. Oktober ihr großes Finale feierte, wird es Zeit eine neue Ära einzuläuten – die Vorweihnachtszeit! Lebkuchen, Spekulatius, allerlei verschiedene Punschsorten, Laternenumzüge und Leseabende auf der Couch. Wenn das genau nach deinem Geschmack klingt, haben wir das perfekte Rezept für dich parat!

Gebrannte Nüsse kennt jeder. Sie sind wohl das Steckenpferd jedes Süßigkeiten-Standes auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten. Was, wenn ich dir sage, dass es noch etwas viel Leckeres gibt, dass du diesen November kosten solltest? Gut, ich spann dich nicht länger auf die Folter. Es geht um gebrannte Brezeln mit Zimt und Zucker.

Kleine Salzbrezeln, wie sie überall im Supermarkt zu finden sind, sind mindestens genauso crunchy wie Mandeln, etwas günstiger für den Geldbeutel und schaffen einen tollen, leichten Kontrast zur Süße des Zuckers. Perfekt als Snack für (vor-)weihnachtliche Partys, einen Filmabend oder als Nascherei zum Kaffee zwischendurch.

Die Zubereitung geht ganz einfach und schnell, ein echter Pluspunkt! Du brauchst nur kleine Salzbrezeln, einen Schluck Wasser, eine gute Menge an Zucker sowie deine Lieblingsgewürze. Ich verende Zimt und Vanille, um es klassisch zu halten. Du könntest aber auch Lebkuchen oder Spekulatius-Gewürz verwenden, das bleibt ganz dir überlassen.

Löse den Zucker mit etwas Wasser in einer warmen Pfanne auf, bis sich Karamell bildet. Danach fügst du einfach die Brezeln dazu und rührst alles solange um, bis sie vollständig mit der Zimt-Zucker-Mischung überzogen sind. Im Anschluss legst du sie auf ein Backpapier zum Trocknen. Sobald das der Fall ist, kannst du mit dem Knabbern loslegen.

Gebrannte Brezeln Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g kleine Salzbrezeln

90 g Zucker

10 g Vanillezucker

50 ml Wasser

1 TL Zimt Zubereitung Gib Zucker, Vanillezucker, Wasser und Zimt bei mittlerer Hitze in eine Pfanne. Rühre alles gut um, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Lass die Mischung aufkochen, bis sie leicht dickflüssig wird. Gib die Salzbrezeln in die Pfanne und rühre sie sorgfältig um, sodass sie von der Zimt-Vanille-Zucker-Mischung umhüllt werden. Reduziere die Hitze und rühre weiter, bis die Mischung kristallisiert und die Brezeln eine trockene Zucker-Zimt-Vanille-Schicht haben. Verteil die Brezeln auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech und lass sie vollständig auskühlen. Tipp: Alternativ kannst du eine wiederverwendbare Backmatte 🛒 benutzen.

