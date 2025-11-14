So einfach machst du gebrannte Eierlikör-Mandeln

Für mich beginnt die Weihnachtszeit erst so richtig, wenn ich das erste Mal gebrannte Mandeln genascht habe. Neulich entdeckte ich auf einem Weihnachtsmarkt eine Sorte, die ich noch nicht kannte: gebrannte Eierlikör-Mandeln. Die mussten natürlich sofort probiert werden und hielten geschmacklich genau das, was sie versprachen. Zu Hause machte ich mich sofort daran, diese Mandeln nachzukochen. Hier ist das Rezept für gebrannte Eierlikör-Mandeln.

Weihnachtsmarkt-Stimmung zu Hause mit gebrannten Eierlikör-Mandeln

Gebrannte Mandeln mache ich seit einigen Jahren schon selber. Auf dem Weihnachtsmarkt sind sie mir einfach oft zu teuer. Neben der klassische Variante gehören nun auch Eierlikör-Mandeln zu meinen Favoriten. Die lassen sich in der heimischen Küche aber zum Glück genauso einfach herstellen. Du brauchst dafür Mandeln mit Haut, etwas Zucker, Vanillezucker, Zimt und Eierlikör.

Damit die Mandeln gelingen, brauchst du außerdem eine gute Pfanne 🛒, am besten aus Edelstahl. In diese füllst du Wasser, Zucker, Vanillezucker und den Zimt und kochst die Mischung unter Rühren auf, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat und sich Bläschen bilden. Dann rührst du zuerst den Eierlikör und anschließend die Mandeln mit hinein. Die Masse sollte die Mangeln vollständig bedecken. Halte die Masse in Bewegung, bis die Flüssigkeit verdampft und der Zucker in der Pfanne kristallisiert. Reduziere die Hitze und rühre weiter, bis der Zucker wieder schmilzt und die Mandeln mit einer glänzenden Karamellschicht umhüllt. Danach gibst du die Mandeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und lässt sie dort vollständig auskühlen.

Kleiner Tipp: Weiche die Pfanne nach dem Gebrauch direkt in Wasser ein und wasche sie ab, da sie sonst nicht so leicht sauber zu bekommen ist.

Du liebst gebrannte Mandeln auch so sehr? Dann bereite gleich die nächste Ladung vor und mache gebrannte Vanillemandeln. Auch unsere gebrannte Mandelbutter wirst du lieben. Und wenn du gar nicht genug bekommen kannst, nutze sie auch zum Backen und mache einen Gugelhupf mit gebrannten Mandeln.

Gebrannte Eierlikör-Mandeln Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

50 ml Wasser

1/2 TL Zimt

2 EL Eierlikör online, zum Beispiel hier 🛒

200 g Mandeln Zubereitung Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Gib den Zucker, Vanillezucker, Wasser und Zimt in eine große Pfanne. Erhitze die Mischung bei mittlerer Hitze, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat und die Flüssigkeit Bläschen bildet. Rühre nun den Eierlikör vorsichtig unter die Zucker-Mischung. Füge die Mandeln hinzu und rühre sie so lange, bis sie vollständig von der Eierlikör-Zucker-Mischung umhüllt sind. Lasse die Flüssigkeit weiter einkochen, bis sich der Zucker wieder kristallisiert und die Mandeln trocken aussehen. Rühre dabei regelmäßig um, damit nichts abrennt. Reduziere die Hitze etwas und rühre weiter, bis der Zucker erneut schmilzt und die Mandeln von einer glänzenden Karamellschicht umhüllt sind. Verteile die Mandeln zügig auf dem vorbereiteten Backblech und achte darauf, dass sie nicht zu sehr aneinanderkleben. Lasse die Mandeln auf dem Blech vollständig abkühlen und verpacke sie danach in kleine Gläser oder nasche sie direkt.

