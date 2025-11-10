So machst du gebrannte Mandeln wie vom Weihnachtsmarkt im Airfryer

Zu meinen liebsten süßen Snacks auf dem Weihnachtsmarkt gehören gebrannte Mandeln. Ich liebe sie ganz besonders, wenn sie noch warm sind. Leider ist ein Besuch auf dem Adventsmarkt nicht gerade günstig und die kulinarischen Highlights gehen schnell ins Geld. Daher genieße ich die Mandeln gern zu Hause, allerdings ist das anschießende Säubern der Pfanne bisher immer eine ganz schöne Arbeit gewesen. Viel unkomplizierter und schneller klappt’s dank gebrannter Mandeln aus dem Airfryer.

Rezept für gebrannte Mandeln aus dem Airfryer

Langsam, aber sicher steigt die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Um die besinnliche Stimmung schon mal etwas anzuheizen, gibt’s heute gebrannte Mandeln aus dem Airfryer. Die verbreiten Gefühle wie auf dem Weihnachtsmarkt, sind selbst gemacht aber deutlich günstiger als gekauft.

Noch ein Vorteil: Ganze ohne Weihnachtsmarktbesuch kannst du jede Menge besinnliche Stimmung verbreiten, und zwar in deinen eigenen vier Wänden. Dabei helfen nicht nur unsere gebrannten Mandeln aus dem Airfryer, sondern natürlich auch deine Lieben, die du natürlich zu deinem Weihnachtsmarkt zu Hause einlädst. Serviere ihnen selbst gemachten Glühwein mit Portwein und Sahne oder Lillet Hot Berry, ein Kultgetränk, auf das wir uns jetzt wieder freuen.

Aber natürlich gibt’s nicht nur Heißgetränke und gebrannte Mandeln aus der Heißluftfritteuse🛒. Deine Liebsten dürfen sich auch über Champignons wie vom Weihnachtsmarkt und Grünkohl, wahlweise mit Kasseler oder Pinkel, hermachen.

Die Vorweihnachtszeit ist nicht nur zum Backen, sondern auch zum Basteln da. Wie wäre es mit selbst gemachter Deko wie diesen Schneekugeln in Marmeladengläsern? Schnell gemacht und echte Hingucker!

Unsere gebrannten Mandeln aus dem Airfryer sind nach diesen Leckereien ein perfekter Nachtisch. Aber du kannst sie auch als Geschenk vorbereiten. Vor allem bei Kollegen, aber auch bei Familie und Freunden, sorgst du damit sicherlich für Freude. Verziere einfach ein Schraubglas und fülle die süßen Mandeln hinein. Sieht toll aus, nicht wahr? Wir wünschen viel Spaß beim Verschenken!

Gebrannte Mandeln aus dem Airfryer Franziska Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Mandeln

70 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Zimt gemahlen

2-3 EL Wasser Zubehör 1 Heißluftfritteuse Zubereitung Fülle die Mandeln in eine Schüssel und gib den Zucker, Vanillezucker und Zimt dazu. Gib das Wasser dazu und verrühre alles gut miteinander. Lege den Korb der Heißluftfritteuse mit Backpapier aus und verteile die Mandeln darin. Backe die Mandeln bei 200 °C 12-15 Minuten. Rühre sie dabei alle 2-3 Minuten durch, damit sie nicht anbrennen.

