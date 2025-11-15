Gebrannte Raffaello-Mandeln mit Schokolade: wie vom Weihnachtsmarkt

Für mich ist ein Weihnachtsmarktbesuch nicht komplett, wenn er nicht mit etwas Süßem endet. Oft kaufe ich mir zum Nachtisch dann eine Tüte gebrannte Mandeln. Während es früher den Klassiker mit Zuckerglasur gab, findet man heute an den Ständen eine riesige Auswahl verschiedener Geschmacksrichtungen. Und die meisten davon kann man sich auch für deutlich weniger Geld zu Hause zubereiten, wie dieses Rezept für gebrannte Raffaello-Mandeln beweist.

Süßer Weihnachtssnack: gebrannte Raffaello-Mandeln

Ob Mutzen, Crêpes oder eben gebrannte Mandeln: Ein süßer Snack gehört zum Besuch auf dem Weihnachtsmarkt einfach dazu. Aber so ein Bummel über die stimmungsvollen Märkte kann schnell ins Geld gehen. Glühweinpreise und Co. steigen von Jahr zu Jahr. Die Lösung: Hole dir das Gefühl vom Weihnachtsmarkt einfach in die eigenen vier Wände und mache Leckereien wie gebrannte Raffaello-Mandeln einfach selbst.

Das ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst, und schont dein Portemonnaie. Denn meist sind die Zutaten, die in typische Weihnachtsmarktklassiker gehören, überhaupt nicht teuer, oder zumindest im Gesamten günstiger als der Preis, den du auf den Märkten zahlst. Als süße Idee für zwischendurch oder Snack beim Weihnachtsfilm-Marathon bieten sich beispielsweise gebrannte Raffaello-Mandeln an. Dafür benötigst du lediglich Mandeln, Kokosraspeln, weiße Schokolade, Zimt, Puder- und Vanillezucker.

Nach maximal 25 Minuten sind die gebrannten Raffaello-Mandeln dann auch schon fertig. Lass sie aber noch ein wenig liegen, denn die Schokoladenschicht sollte gut getrocknet sein, bevor du die Mandeln vernaschen kannst.

Übrigens: Du kannst diese Leckerei auch mit anderen Nüssen, wie beispielsweise Cashewkernen, zaubern.

Wenn die Kaffeetafel hübsch dekoriert ist, schmeckt das Gebäck gleich doppelt so gut! Wir zeigen dir, wie du mit weihnachtlich gefalteten Servietten für Hingucker sorgst.

Hast du Lust auf weitere süße Ideen vom Weihnachtsmarkt? Dann probiere mal klassische gebrannte Mandeln aus dem Airfryer oder Eierlikör-Mandeln. Auch diese Quarkbällchen aus dem Airfryer schmecken genauso köstlich wie die vom Adventsmarkt.