Gebrannte Vanillemandeln wie vom Weihnachtsmarkt: So geht’s

Endlich ist sie da, die Vorweihnachtszeit! Wir können es kaum erwarten, wieder all die leckeren Dinge zu naschen, die die Tage bis Heiligabend so besonders machen. Noch weniger können wir es erwarten, die Rezepte dafür mit dir zu teilen. Ganz besonders haben es uns beispielsweise gebrannte Vanillemandeln angetan. Sie gehören zu den absoluten Weihnachtsmarktklassikern, können aber ganz leicht auch zu Hause gezaubert werden. Das ist nicht nur deutlich kostengünstiger als an der Weihnachtsmarktbude, sondern mindestens genauso lecker – wenn nicht sogar mehr.

Selbst gemachte gebrannte Vanillemandeln

Für die selbst gemachten gebrannten Vanillemandeln benötigst du gerade einmal fünf Zutaten: Mandeln, Zucker, Vanillezucker, Zimt und Wasser. Alles Zutaten, die du wahrscheinlich jetzt zur Adventszeit sowieso bereits zu Hause hast. Das bedeutet, du kannst direkt loslegen.

Für die gebrannten Vanillemandeln haben wir noch einen Tipp: Um dir nach dem Knusperspaß die Arbeit in der Küche zu erleichtern, weiche die Pfanne sofort mit Wasser ein, wenn du die gebrannten Vanillemandeln gemacht hast. So lässt sie sich deutlich leichter reinigen.

Übrigens sind die gebrannten Vanillemandeln ein schönes Geschenk, etwa für die Kollegen oder die Nachbarn. Hübsch verpackt in einem Glas oder einer bemalten kleinen Tüte, sind sie ein tolles DIY-Präsent, mit dem du lieben Menschen eine Freude machen kannst.. Verwende doch beim nächsten Mal gerne auch weitere Nüsse wie Haselnüsse, Cashewkerne oder Walnüsse. Dieser süße Nussmix bewährt sich auch als perfekte Begleitung für den Fernsehabend.

Möchtest du nicht nur in der Weihnachtsküche kreativ werden, sondern auch in der Bastelstube, dann dekoriere deinen Esstisch doch mit selbst gebastelten, kleinen Weihnachtsbäumen aus Draht und Weinkorken. Die sehen zauberhaft aus und sind ganz leicht gemacht!

Du möchtest dir noch mehr Weihnachtsmarktflair in die eigen vier Wände holen? Dann veranstalte doch deinen eigenen kleinen Markt zu Hause. Lade deine Liebsten ein und verwöhne sie mit heißem Glüh-Gin oder Apfelpunsch und weiteren Köstlichkeiten vom Weihnachtsmarkt wie Baumstriezel und Co.