Aus der Pfanne: gebratene Gnocchi mit Sauerkraut und Speck

Blitzrezepte wie diese gebratenen Gnocchi mit Sauerkraut und Speck sind echte Glücksgriffe. Vor allem nach einem langen Tag oder in der Mittagspause im Homeoffice kommen sie wie gerufen. Man steht nicht lange in der Küche und hat mehr Zeit für Genuss. Also, worauf wartest du noch? Es wird Zeit für ein leckeres Pfannengericht!

Gebratene Gnocchi mit Sauerkraut und Speck: fertig in 25 Minuten

Die gebratenen Gnocchi mit Sauerkraut und Speck sind ein Essen, was man mit nur einer Handvoll Zutaten zaubern kann. Wunderbar, wenn der Kühlschrank leer und der Einkauf noch nicht erledigt ist. Ich habe sie mir vor kurzem in der Mittagspause gekocht und war wieder einmal begeistert, wie leicht es doch ist, mit wenigen Mitteln etwas Leckeres zu zaubern. Und dann auch noch in so kurzer Zeit!

Ein Glas Sauerkraut habe ich eigentlich immer zu Hause, weil ich den fermentierten Kohl so liebe. Auch Pasta aus dem Kühlregal, wie Gnocchi, Spätzle und Co., befindet sich immer in meinem Kühlschrank. Alltägliche Zutaten wie Zwiebeln und Gewürze gehören sowieso zur Standardausstattung in jeder Küche. Ich warf also einen Blick auf meine Vorräte und entschied mich kurzerhand, mir gebratene Gnocchi mit Sauerkraut zu kochen.

Statt mit Speck kann man das Gericht übrigens auch wunderbar mit Räuchertofu zubereiten. Auch davon habe ich immer einen Block auf Lager. Mir schmeckt der aromatische Tofu sehr gut, und ich nutze ihn nicht nur zum Kochen, sondern auch als Brotaufschnitt. Meine gebratenen Gnocchi mit Sauerkraut durfte er bereits begleiten.

Bist du ebenfalls so ein großer Fan der schnellen Küche, dürftest du dich über die zahlreichen weiteren Rezepte freuen, die sich in wenigen Minuten zaubern lassen. Hast du schon unsere Nudeln in Tomaten-Sahnesoße entdeckt? Ebenso schnell und dazu noch ein echter Blickfang sind unsere Rote Bete Nudeln mit Pistazien. Und unsere Knoblauchnudeln mit Parmesan liefern die volle Aromen-Explosion. Lecker!