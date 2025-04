Lieben wir: gebratene Gnocchi mit Parmesan und Spargel

Einfach in der Zubereitung und doch raffiniert – so präsentieren sich diese goldbraun gebratenen Gnocchi mit Parmesan und Spargel. Suchst du nach einem Gericht, dass ohne viel Aufwand auskommt und doch richtig lecker schmeckt, dann sind unsere gebratenen Gnocchi genau richtig für dich.

So gelingen gebratene Gnocchi mit Parmesan und Spargel

Ob als Alltagsgericht oder als etwas Besonders zu einem festlichen Anlass wie Ostern – unsere gebratenen Gnocchi mit Parmesan und Spargel sind die perfekte Mahlzeit für jede Gelegenheit. Und dabei auch noch schnell gemacht. Gerade einmal 25 Minuten musst du einplanen, bis Gnocchi auf dem Tisch stehen. Vorausgesetzt, du verwendet bereits fertige Gnocchi aus dem Kühlregal. Das Gericht funktioniert auch mit frisch selbst gemachten Exemplaren, braucht dann aber deutlich länger.

Auch haben wir uns für grünen Spargel entschieden, weil er im Vergleich zu seinem weißen Kollegen ein intensiveres Aroma besitzt. Wasche ihn und entferne das holzige untere Drittel der Stangen. Grüner Spargel braucht auch weniger Garzeit als weißer und bringt zusätzlich noh eine feine, nussige Note mit. Du brätst ihn nur kurz scharf an, damit er Röstaromen entwickelt, aber seine Frische behält. Würze ihn leicht mit Salz und Pfeffer.

Die Gnocchi verwandelst du in wenigen Minuten in kleine, goldene Knusperkissen. Brate auch sie in einer Pfanne mit Öl an, bis sie goldbraun und knusprig sind und nimm sie anschließend erst einmal heraus. Abgerundet wird das Gericht dann durch ein knuspriges Topping aus gerösteten Semmelbröseln, Butter und Parmesan, das ebenfalls in der Pfanne zubereitet wird. Fehlt noch eine Art Soße. Hier passt ein Dressing mit Zitrone besonders gut. Verrühre dafür Olivenöl mit Senf, Saft und Abrieb einer Zitrone, Honig sowie Salz und Pfeffer miteinander. Richte den gebratenen Spargel auf Teller an, träufle das Dressing darüber, lege die Gnocchi auf den Spargel und bestreue alles abschließend mit dem Permesan-Semmelbrösel-Topping. Noch etwas frische Petersilie obendrüber und fertig!

Wenn du Lust auf Abwechslung hast, kannst du bei diesem Gericht gerne auch mal mit den Zutaten spielen und sie durch andere ersetzen und noch weitere hinzufügen. Da de Spargelsaison kurz und schneller vorbei ist als einem lieb ist, funktionieren die gebratenen Gnocchi auch mit Gemüsesorten wie Brokkoli, Blumenkohl oder Zucchini. Auch funktioniert es, statt Gnocchi Schupfnudeln zu verwenden.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Spargel und Gnocchi sind eine leckere Kombination. Gönn dir noch mehr davon und probiere auch unsere Gnocchi mit Spargel und Frischkäse, selbst gemachte Gnocchi mit Spargel oder diese Spargel-Gnocchi-Pfanne mit Tomaten.

Gebratene Gnocchi mit Parmesan und Spargel Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Gnocchi und den Spargel: 250 g grüner Spargel

2 EL Olivenöl

400 g Gnocchi aus dem Kühlregal

Salz und Pfeffer

1 EL Butter

2 EL Semmelbrösel

3 EL Parmesan frisch gerieben

3 Stiele frische Petersilie Für das Dressing: 3 EL Olivenöl

1 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

1 TL Honig

1 TL Dijon-Senf

1 Prise Salz

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen Zubereitung Wasche den Spargel und schneide das untere Drittel ab.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer großen Pfanne. Brate die Gnocchi darin bei mittlerer bis hoher Hitze rundherum goldbraun an. Nimm sie anschließend aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Gib einen weiteren EL Olivenöl 🛒 in die Pfanne. Brate den Spargel darin 5–7 Minuten an, bis er leicht goldbraun ist, aber noch Biss hat. Würze ihn mit Salz und Pfeffer.

Zerlasse die Butter in einer zweiten kleinen Pfanne und gib die Semmelbrösel hinzu. Brate sie goldbraun und knusprig an und mische dann den geriebenen Parmesan unter.

Vermische alle Zutaten für das Zitronendressing miteinander zu einer homogenen Masse.

Verteile den Spargel auf Teller, träufle das Dressing darüber und richte die Gnocchi darauf an. Streue das Brösel-Parmesan-Topping sowie gehackte frische Petersilie darüber und genieße die gebratenen Gnocchi noch warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.