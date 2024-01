Der Feierabend ruft, mit ihm der Hunger, aber du hast keine Idee, was du essen, geschweige denn kochen könntest? Dann probier‘ doch mal dieses Rezept für gebratene Nudeln mit Gemüse und Hühnchen aus. In nur 25 Minuten zauberst du dir ein köstliches Gericht wie von deinem Lieblings-Asiaten einfach in deiner Küche.

Gebratene Nudeln: so vielseitig und lecker

In dieser Nudelpfanne vereinen sich Aromen aus der ganzen Welt zu einem harmonischen Tanz. Mie-Nudeln, kombiniert mit frischem Gemüse und proteinreichen Fleischstücken, werden in einer köstlichen Soße geschwenkt, die das Gericht mit einem Hauch von Exotik und Würze abrundet. Hast du gerade keine Mie-Nudeln zu Hause, schmecken die gebratenen Nudeln natürlich auch mit anderer Pasta.

Du kannst die Zutaten der gebratenen Nudeln nach deinem Geschmack variieren und wunderbar übriges Gemüse verwenden, das du sowieso verbrauchen wolltest, sowie Reste aus dem Kühlschrank verarbeiten. Für noch mehr Geschmack kannst du auch mit verschiedenen asiatischen Soßen und Gewürzen arbeiten und den Schärfegrad mit Tabasco, Würzpasten oder Chilischoten mit viel Wumms variieren.

Wir haben jetzt so richtig Lust auf asiatische Küche bekommen. Du auch? Dann haben wir noch mehr köstliche Asia-Rezepte für dich. Wie wäre es zum Beispiel mit Bao Ban Burgern oder einer schnellen Pak-Choi-Suppe mit Pilzen und Tofu? Bereits zum Frühstück asiatisch wird es mit einem asiatischen Omelett. Ideal, wenn du am Wochenende mal ein neues Frühstück testen möchtest.

Jetzt bereiten wir aber erst einmal die gebratenen Nudeln zu. Ob als schnelles Abendessen nach einem langen Arbeitstag oder als köstliche Option für gesellige Abende – die gebratenen Nudeln sind ein echter Allrounder in der Küche. Wann kochst du die knusprig-schnelle Asia-Leckerei in deiner Küche nach?