So hast du Ricotta noch nie gegessen

Ricotta kennen wir meist als cremigen Frischkäse, der süß oder herzhaft zu Dips oder Ähnlichem hergestellt wird. Doch wusstest du, dass du ihn auch komplett anders zubereiten kannst? Wir machen heute gebratenen Ricotta, den du als Vorspeise oder köstliches Fingerfood genießen kannst.

Gebratener Ricotta: sizilianisches Fingerfood

Gebratener Ricotta hat seinen Ursprung im Süden Italiens, genauer gesagt auf der Insel Sizilien. Die dortigen Arbeiter brauchten während der Arbeit Energie und Rezepte, die einfach zuzubereiten waren. Dafür bot sich ein Gericht aus wenigen Zutaten an, das gleichzeitig auch noch dazu beitrug, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden: panierter und frittierter Ricotta.

Ricotta ist ein italienischer Frischkäse, der aus Molkeneiweiß hergestellt wird. Er ist meist weich und leicht körnig und nicht sonderlich lange haltbar. Passierte es doch mal, dass etwas Ricotta zu lange lagerte und dabei austrocknete, war er als Brotaufstrich oder für Pastagerichte nicht mehr zu verwenden. Anstatt ihn wegzuwerfen, schnitten die Arbeiter den Käse in Scheiben, wälzten ihn in Paniermehl und brieten ihn in Olivenöl knusprig.

Heute ist gebratener Ricotta kein Arme-Leute-Essen mehr, sondern ein beliebter Snack zum Aperitivo oder für Buffets. Seine Herstellung ist einfach, braucht aber ein wenig Vorbereitung. Nimm deinen Ricotta und lege ihn in ein Sieb oder schlage ihn in ein sauberes Geschirrtuch. Nun muss er abtropfen, um eine festere Konsistenz zu erhalten. Das dauert einige Stunden, am besten sogar über Nacht. Paniere ihn zweimal mit Ei und Paniermehl, damit er eine besonders knusprige Kruste erhält. Backe ihn dann in Olivenöl aus, bis er goldbraun ist und duftet.

Gebratenen Ricotta kannst du pur genießen oder mit einem Dip servieren. Besonders gut schmeckt eine fruchtige Tomaten-Salsa oder auch ein aromatischer Basilikum-Dip. Servierst du nebenbei außerdem selbstgemachte Cracker, wie diese Rosmarin-Parmesan-Kekse, bleibt das Buffet oder deine Aperitivo-Party deinen Gästen mit Sicherheit in guter Erinnerung.