Dieser Salat ist Zucchinigenuss in seiner schönsten Form

Aktuell befinden wir uns wieder mitten in der Zucchinisaison. Das bedeutet für viele, dass sie mit dem Ernten des Gemüses im Garten gar nicht hinterherkommen. Oder besser gesagt, mit dem Verarbeiten. Da müssen leckere Rezepte her. Dabei sind wir dir natürlich gern behilflich und zeigen dir heute ein Rezept für einen gebratenen Zucchinisalat mit Tomaten und Feta.

Gebratener Zucchinisalat: mediterranes Rezept für jeden Anlass

Die Zucchini stammt ursprünglich aus Mittelamerika und fand ihren Weg über Spanien nach Italien, wo sie heute zu den wichtigsten Gemüsesorten der mediterranen Küche gehört. In Italien ist der gebratene Zucchinisalat ein typisches „Contorno“ – eine Beilage, die oft zu Fisch oder Fleisch gereicht wird.

Die Basis für den gebratenen Zucchinisalat sind, wie der Name schon verrät, Zucchini. Hinzu kommen dann noch Cherrytomaten, Feta-Käse, Zwiebeln und Oregano. Als Dressing nehmen wir einfach Balsamico-Essig. Damit kann man kaum etwas falsch machen.

Wasche Zucchini und schneide sie in Stücke oder Scheiben. Brate sie anschließend in einer Pfanne mit Öl an. Würze sie mit Salz, Pfeffer und Oregano. Gib die Tomaten mit hinzu und brate sie auch kurz mit an. Lass beides anschließend etwas abkühlen.

In der Zwischenzeit kannst du die Zwiebel schälen und schneiden und den Feta zerbröseln.

Jetzt brauchst du nur noch alle Zutaten in eine Schüssel zu geben und sie mit dem Balsamico zu verrühren. Wer mag, kann noch geröstete Pinienkerne, Parmesan oder weitere italienische Kräuter hinzufügen. Das war’s dann aber schon und du kannst den gebratenen Zucchinisalat genießen.

Gebratener Zucchinisalat Anke 5 ( 8 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Zucchini

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

2 TL Oregano online z.B. hier 🛒

200 g Cherrytomaten

1 Zwiebel alternativ Frühlingszwiebeln

150 g Feta

1 EL Balsamico-Essig weiß

1 Handvoll glatte Petersilie nach Belieben Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie in Stücke.

Brate sie in einer Pfanne mit dem Öl an und würze sie mit Salz, Pfeffer und Oregano. Lass sie 5 Minuten braten.

Wasche die Tomaten und gib sie kurz vor Ende der Garzeit mit in die Pfanne.

Lasse Zucchini und Tomaten danach abkühlen.

Schäle in der Zwischenzeit die Zwiebel und schneide sie klein. Zerbröseln den Feta.

Gib alle Zutaten in eine Schüssel und verrühre sie mit dem Balsamico-Essig.

Schmecke den Salat noch einmal mit Salz und Pfeffer ab.

Schneide nach Belieben noch etwas Petersilie klein und streue sie über den Salat.

