Die Aubergine ist wirklich ein kulinarisches Multitalent. Sie schmeckt gebraten genauso gut wie eingelegt als Antipasti, im Auflauf oder im Eintopf. Am liebsten mögen wir sie gefüllt. Und zwar mit Hackfleisch. Dazu gibt es noch eine würzige Tomatensoße – und fertig ist das schnelle Abendessen. Wie du die gefüllte Aubergine mit Hackfleisch Schritt für Schritt nachkochen kannst? Das erfährst du hier.

Rezept für gefüllte Aubergine mit Hackfleisch

Gefüllte Kürbisse, gefüllte Champignons, gefüllte Paprika – all diese Rezept-Ideen kennst du wahrscheinlich schon. Es wird also Zeit, neue Gemüsesorten “zu stopfen” und mit Inhalt zu veredeln. Bei uns ist es heute also die gefüllte Aubergine mit Hackfleisch, die mit einer fruchtigen Tomatensoße serviert wird.

Wir empfehlen dir, für die Füllung nicht das gesamte Hackfleisch zu verwenden, sondern noch ein paar Fleischbällchen daraus zu formen. Die dürfen dann in der Tomatensoße sanft mit köcheln und später neben der gefüllten Aubergine mit Hackfleisch auf dem Teller Platz nehmen.

Dir fehlt noch eine Beilage zur gefüllten Aubergine mit Hackfleisch? Wir können beispielsweise Reis empfehlen. Aber auch Kartoffeln geben eine leckere Begleitung ab. Entweder als ganze Knolle oder zerstampft als Püree. Lass’ es dir schmecken!

Möchtest du weitere Rezepte mit Auberginen kosten, koche unbedingt auch Auberginen aus dem Ofen oder herzhafte Auberginenrolle mit Hackfleisch und Käse aus.

Gefüllte Aubergine mit Hackfleisch und Tomatensoße keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 kleine Auberginen

250 g Rinderhackfleisch

1 grüne Chilischote

1 rote Spitzpaprika

1 große Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

1 TL gemahlenen Kreuzkümmel

1 TL grobes Salz

1/2 TL Pfeffer

1 TL Paprika edelsüß

300 ml passierte Tomaten

1 Zwiebel

Rosmarin

2 EL Olivenöl für die Soße

gehackte Petersilie als Deko Anleitungen Wasche die Auberginen und drücke sie entweder in der Hand oder walze sanft mit einem Nudelholz auf ihnen herum, damit ihr Fruchtfleisch weich wird.

Gib das Hackfleisch in eine Schüssel und füge die Chilischote, den Spitzpaprika und den Knoblauch, nachdem du alles kleingeschnitten hast, hinzu. Würze noch mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Paprikapulver. Gib zuletzt noch 1 Esslöffel Olivenöl dazu und vermenge alles gut miteinander.

Schneide die Auberginen längs in der Mitte auf und befülle sie mit der Hackfleischmasse. Entweder füllst du das komplette Hackfleisch in die Auberginen oder stellst etwas davon beiseite und formst später zusätzliche Hackbällchen daraus.

Schneide die Zwiebel klein und gib sie mit Olivenöl und Rosmarin in einen Topf. Füge die passierten Tomaten hinzu – wenn du magst, kannst du diese bereits mit Pfeffer würzen. Platziere dann die gefüllten Auberginen in den Topf und lasse alles bei mittlerer Hitze ca. 25 Minuten köcheln. Falls noch etwas vom Hackfleisch (aus Schritt 3) übrig ist, forme dieses zu Bällchen und gib sie ebenfalls zu der Tomatensoße und den Auberginen in den Topf. (Die Bällchen brauchen mindestens 5 Minuten Garzeit.) Garniere die fertigen Auberginen schließlich noch mit klein gehackter Petersilie.

Gerichte mit Auberginen, Hackfleisch und Tomatensoße gehen einfach immer. Zum Glück kann man dieses leckere Gemüse ganzjährig kaufen. Hier findest du das Rezept für den Pasta-Kuchen mit der Grill-Aubergine aus dem Bonusvideo.