Deluxe-Snack: gefüllte Avocado mit Hüttenkäse und Garnelen

Ist das eine Vorspeise, eine Beilage oder doch ein Hauptgericht? Egal, als was man unsere gefüllte Avocado mit Hüttenkäse und Garnelen auch bezeichnen mag, eins ist sicher: Sie schmecken unheimlich gut. Probiere sie daher unbedingt aus.

Gefüllte Avocado mit Hüttenkäse und Garnelen: minimaler Aufwand und maximaler Geschmack

Avocados schmecken nicht nur in Form von Guacamole oder als Belag auf einem Sauerteigbrot richtig lecker, sie lassen sich auch wunderbar füllen und so als kleine, leichte und gesunde Mahlzeit genießen. Ein gutes Beispiel ist unsere gefüllte Avocado mit Hüttenkäse und Garnelen.

Das Beste: Die Zubereitung der gefüllten Avocado ist in nur 20 Minuten erledigt und viele Zutaten brauchst du ebenfalls nicht. Schneide die Avocado auf und entferne den Kern. Da die Frucht dazu neigt, an der Luft braune Stellen zu bekommen, reibe das Fruchtfleisch deshalb direkt mit etwas Zitronensaft ein. Damit genug Füllung in die beiden Avocadohälften passt, vergrößere das Loch um den Kern etwas. Das Fruchtfleisch kannst du zum Beispiel auf einer Scheibe Brot essen.

Ziehe eine Knoblauchzehe ab und hacke sie. Vermenge nun den Hüttenkäse mit etwas Olivenöl für mehr Cremigkeit und füge den gehackten Knoblauch, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und etwas Chilipulver hinzu.

Erhitze danach etwas Öl in einer Pfanne und brate die Garnelen darin von beiden Seiten an. Nun befüllst du die Avocadohälften mit der Hüttenkäsecreme und garnierst sie mit den Garnelen und etwas gehackter Petersilie.

Mit diesem Gericht gönnst du dir nicht nur etwas besonderes Leckeres, sondern genießt auch gesund. So steckt die Avocado voller gesunder Fette, die das Herz schützen. Die Frucht ist zudem eine gute Kalium-Quelle. Hüttenkäse und Garnelen sind gute Eiweißlieferanten.

