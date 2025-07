Unser neuer Dessert-Liebling: gefüllte Birne im Blätterteig-Mantel

Du möchtest ein Dessert zaubern, das aussieht wie vom Profi, aber kinderleicht zuzubereiten ist? Voilà: Dann machen wir doch sofort eine gefüllte Birne im Blätterteig-Mantel! Stell dir den ersten Bissen vor: der knusprige Teig, die weiche Birne, die cremige Schokolade und die nussige Süße. Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen?

Rezept für gefüllte Birne im Blätterteig-Mantel

Manchmal sind es die einfachsten Rezepte, die den größten Eindruck hinterlassen – und genau das ist bei diesen gefüllten Blätterteig-Birnen der Fall! Das Dessert vereint einen herrlichen Kontrast aus Texturen und Aromen, die zusammen ein echtes Geschmackserlebnis schaffen. Die saftige Birne bringt ihre natürliche Süße ein, während die herbe Schokolade im Inneren für den nötigen Wow-Effekt sorgt, sobald man hineinbeißt. Die Pekannüsse steuern eine leicht nussige Note hinzu und geben der Füllung einen angenehmen Crunch, der perfekt mit der Cremigkeit der geschmolzenen Schokolade harmoniert. Der Ahornsirup rundet die Sache mit einem Hauch von karamellartiger Süße ab, während der goldbraun gebackene Blätterteig für die perfekte knusprige Umhüllung sorgt.

Das Beste an diesem Dessert? Es sieht aus, als würdest du Stunden in der Küche verbringen, aber ehrlich gesagt ist es kinderleicht zuzubereiten. Du benötigst keine besonderen Backkenntnisse. Schritt für Schritt kannst du dieses beeindruckende Dessert in kurzer Zeit zaubern. Wer denkt, dass aufwendige Desserts nur etwas für Profis sind, wird hier eines Besseren belehrt. Mit ein paar leicht zu handhabenden Zutaten verwandelst du einfache Birnen in einen echten Hingucker, der bei jedem Anlass punktet.

Dieses Rezept ist die perfekte Lösung, wenn du Gäste begeistern möchtest, aber keine Stunden in der Küche stehen willst. Es zeigt: Eleganz und Genuss müssen nicht kompliziert sein – und ab jetzt wird kein Dessert-Tisch mehr ohne deine gefüllten Birnen im Blätterteig-Mantel auskommen können.

Legen wir am besten gleich los! Entferne das Kerngehäuse der Birne von der Unterseite des Strunks her mit einem Kugelausstecher oder einem Löffel. Hier gibst du dann zuerst die Praline, das Stück Schokolade oder klein gehackte Schokolade rein, bevor du die Birne mit der Pekannuss-Ahornsirup-Füllung verschließt. Danach umwickelst du die Birne mit dem Blätterteig. Anschließend geht’s für 25 Minuten in den Ofen. Fröhliches Naschen!

Gefüllte Birne im Blätterteig-Mantel Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (optional, z.B. hier erhältlich 🛒 1 Kugelausstecher, Zutaten 1x 2x 3x 4 Birnen fest und noch nicht sehr reif

1 Rolle Blätterteig ca. 270 g, aus dem Kühlregal

60 g Zartbitterschokolade am besten als Pralinen, in Kugelform oder grob gehackt

60 g Pekannüsse

2 EL Ahornsirup

1 Eigelb zum Bestreichen

1 Prise Salz

etwas Zimt oder Vanille optional Zubereitung Schäle die Birnen, entferne von unten (Strunkseite) vorsichtig das Kerngehäuse mit einem kleinen Löffel oder einem Kugelausstecher – aber stich nicht ganz durch!

Mixe Pekannüsse und Sirup im Mixer zu einer krümeligen Paste – sie sollte nicht ganz glatt werden. Falls du ganze Schokolade verwendest, hacke sie klein.

Fülle jede Birne mit einer Schokopraline (alternativ mit einem großen Stück Schokolade oder gehackter Schokolade).

Verschließe die Öffnung der Birnen mit der Pekannuss-Füllung.

Steche aus dem Blätterteig 4 Kreise (ca. 8–10 cm Durchmesser) aus, die als Boden für die Birnen dienen. Schneide den restlichen Teig in etwa 1,5 cm breite Streifen.

Setze je eine Birne auf einen Teigkreis. Wickle die Teigstreifen spiralförmig um die Birne (leicht überlappend), aber lass sie oben offen, damit die Birnenform bestehen bleibt.

Schneide aus dem restlichen Blätterteig optional Blätter aus und platziere sie oben auf der Birne.

Verquirle das Eigelb. Bestreiche die ummantelten Birnen damit.

Backe alles im vorgeheizten Ofen bei 200 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 20–25 Minuten, bis der Teig goldbraun und knusprig ist.

