Gefüllte Bloody-Mary-Eier: Hingucker auf dem Brunch-Menü

Du wurdest zu einem Mitbring-Brunch eingeladen und dir fehlt noch die entscheidende Rezeptidee? Wir helfen dir! Bring doch gefüllte Bloody-Mary-Eier mit. Die sind nicht nur ein Hingucker, sondern schmecken ebenso gut wie der beliebte Cocktail – und das ganz ohne Hangover am nächsten Tag! Hier ist das Rezept.

So machst du gefüllte Bloody-Mary-Eier

Gefüllte Eier sind ein Kind der 1980er, wo sie als „russische Eier“ auf keinen Partybuffet fehlen durften. Das Fingerfood, bei das Eigelb hart gekochter Eier erst entnommen, dann mit Zutaten vermengt und wieder in das Ei gefüllt wird, ist seit dem Mittelalter bekannt und beliebt. In den letzten Jahren galten sie als eher unmodern und eintönig, dabei sind sie so viel mehr als das! Die im Englischen auch als deviled eggs, also „teuflische Eier“ bekannten Häppchen lassen sich vielseitig zubereiten und schmecken zu jeder Tageszeit.

Wir haben nach Silvester die gefüllten Blood-Mary-Eier für uns entdeckt. Sie schmecken beinahe wie der beliebte Cocktail und sind einfach zuzubereiten. Bloody Mary besteht aus Wodka, Tomatensaft, Tabasco und Worcestersoße und gilt als Wundermittel gegen einen Kater. Den brauchst du allerdings nicht, um diese gefüllten Eier zu genießen. Auch auf den Wodka verzichtest du bei der Zubereitung, er würde dem Ei einen seltsam klinischen Geschmack geben.

Stattdessen vermischst du das Eigelb mit Tomatenmark, Tabasco und Worcestersoße. Diese verleihen dem Ei einen säuerlich-scharfen umami-Kick, der hervorragend zum cremigen Eigelb passt. Während die Masse ein wenig durchzieht, vermischst du Paprikapulver und eine Prise Chili und stippst die halbierten Eier in diese Mischung. Dann füllst du die Masse mit einem Spritzbeutel 🛒 in die Vertiefungen. Das sieht nicht nur toll aus, sondern schmeckt auch so. Garniert wird das Ganze mit einer Scheibe Gewürzgurke und etwas Selleriegrün. Fertig ist dein leckeres Fingerfood, nach dem sich auf der nächsten Party alle umdrehen werden.

Gefüllte Eier lassen sich vielseitig zubereiten und sehen immer toll aus. Probiere klassische Teufelseier, die dich mit einem Schärfekick umhauen werden. Etwas milder und besonders hübsch sehen diese gefüllten Rote-Bete-Eier aus. Keine Lust auf kaltes Fingerfood? Dann ist dieser Gefüllte-Eier-Auflauf mit Béchamelsoße sicher genau das Richtige für dich.

Gefüllte Bloody-Mary-Eier Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 6 Eier

1 1/2 EL Tomatenmark

1 EL Worcestersoße

1 TL Tabasco plus mehr nach Geschmack

Salz und Pfeffer

2 EL Paprikapulver

1 TL Chilipulver plus mehr nach Geschmack

2 Gewürzgurken

1 Handvoll Selleriegrün Zubereitung Koche die Eier 10 Minuten hart. Schrick sie unter kalten Wasser ab.

Pelle die Eier und löffele das Eigelb in eine Schüssel. Füge Tomatenmark, Worcestersoße und Tabasco hinzu und zerdrücke alles mit einer Gabel zu einer feinen Paste. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Fülle die Masse in einen Spritzbeutel.

Vermische auf einem Teller Paprika- und Chilipulver und stippe die Eiweiß mit der Schnittseite nach unten hinein.

Spritze die Eigelbmasse in die Vertiefungen der halben Eier.

Schneide die Gewürzgurke in Scheiben und garniere die Bloody-Mary-Eier mit je einer Scheibe und einem Blättchen Selleriegrün.

