Gefüllte Champignons mit Frischkäse: der Star auf dem Büfett

Manchmal sind es die einfachsten Gerichte, die beeindrucken. Gefüllte Champignons mit Frischkäse gehören dazu. Sie sind schnell zubereitet und passen zu fast jeder Gelegenheit. Wir verfeinern sie heute mit Frischkäse und Parmesan. Lass sie dir schmecken!

So lecker, so einfach: gefüllte Champignons mit Frischkäse und Parmesan

Gefüllte Champignons gehören auf dem Partybüfett oder beim Grillen einfach dazu. Sie lassen sich wunderbar vorbereiten und benötigen nur kurze Zeit zum Garen – egal, ob du sie auf dem Grill oder im Backofen zubereitest.

Die Idee, Gemüse oder Pilze zu füllen, stammt ursprünglich aus der mediterranen Küche. Dort werden Tomaten, Paprika oder Zucchini mit den unterschiedlichsten Füllungen veredelt. Die Variante mit Champignons ist eine moderne Adaption, die sich schnell verbreitet hat – ein Beweis für die Vielseitigkeit der kleinen Pilze.

Für die gefüllten Champignons mit Frischkäse benötigst du zuallererst Pilze. Wähle mittelgroße Champignons, in die eine gute Portion Füllung passt. Entferne dann vorsichtig die Stiele. Diese gibst du zusammen mit Frischkäse, Knoblauch, geriebenem Parmesan und Semmelbröseln in eine Schüssel und verrührst alles. Klein gehackte Petersilie, Paprikapulver sowie Salz und Pfeffer runden die Füllung ab. Nun füllst du die Pilze gleichmäßig und setzt sie auf ein Blech. Zum Schluss streust du noch etwas geriebenen Parmesan über die gefüllten Champignons mit Frischkäse und garst sie im Ofen oder auf dem Grill.

Nach einer knappen halben Stunde hast du einen leckeren Snack oder eine schnelle Beilage, die alle lieben werden. Streue vor dem Servieren noch etwas Petersilie darüber oder verfeinere die Füllung der überbackenen Pilze mit Spinat oder Bacon.

Auch andere Gemüsesorten lassen sich hervorragend füllen. Gefüllte Tomaten mit Ei und Käse haben das Zeug, zu deinem neuen Lieblingssnack zu werden. Zum Frühstück schmecken gefüllte Pilze mit Ei richtig gut. Und ist der Grill oder Backofen schon einmal an, kannst du auch gleich noch gefüllte Zwiebeln zubereiten. Mmh, wie lecker!

12 mittelgroße Champignons

2 EL ungesalzene Butter

2 Knoblauchzehen

2 EL frische Petersilie

60 g Frischkäse

1/4 Tasse Parmesan gerieben

1/4 Tasse Semmelbrösel

1/4 TL Paprikapulver

1/4 TL Salz

1/8 TL Pfeffer

1/4 Tasse Parmesan gerieben Zubereitung Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Putze die Champignons 🛒 und entferne vorsichtig die Stiele mit einem kleinen Löffel oder Messer. Lege die Pilzkappen beiseite.

Hacke die Stiele der Champignons fein und brate sie mit etwas Butter an. Gib sie danach in eine Rührschüssel.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn klein. Wasche die Petersilie und hacke sie ebenfalls klein.

Gib Knoblauch, Frischkäse, geriebenen Parmesan, Semmelbrösel, Petersilie, Paprikapulver, Salz und Pfeffer mit in die Schüssel und vermenge alles gut miteinander.

Belege ein Blech mit Backpapier und setze die vorbereiteten Champignon-Kappen darauf.

Verteile die Frischkäse-Füllung in den Pilzen.

Streue Parmesan drüber und backe die gefüllten Champignons 15-20 Minuten im Ofen.

Garniere die Pilze mit nach Belieben noch mit gehackter Petersilie.

