Diese Croissant-Muffins verbessern jeden Tagesstart

Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Croissants seit ich meine Zähne zum ersten Mal in ihren knusprigen Plunderteig versenkt habe. Egal, ob zum Frühstück, als Snack zwischendurch oder in einer seiner mittlerweile unzähligen Formen zum kreativen selber-backen, macht mich dieses Gebäck einfach glücklich. Und wie du gekaufte Croissants noch köstlicher aufpeppen kannst, zeigen wir dir heute mit gefüllten Croissant-Muffins.

Gefüllte Croissant-Muffins bringen Abwechslung auf den Frühstückstisch

Alle meine Freunde wissen, dass ich ein begeisterter Gebäckfan bin. Ich werde mich wohl immer daran erfreuen können, welche Köstlichkeiten aus verschiedenen Teigen gezaubert werden können. Croissants werden dabei aber immer einen besonderen Ehrenplatz in meinem Herzen haben.

Sie sind für mich Gebäck gewordene Perfektion. Buttrig, knusprig und unendlich vielseitig. Sie schmecken in jeder Naschkatzenvariante als Schoko- oder Nuss-Nougat-Croissant, aber natürlich auch mit jedem süßen Aufstrich. Genauso gut funktionieren sie auch herzhaft, gefüllt oder aufgeschnitten und belegt. Oder natürlich ebenfalls einfach pur, ohne irgendwelchen Schnickschnack, am besten zu einer guten Tasse heißem Kaffee.

Wenn du sie auch in ihrer deftigen Form magst, dann wirst du dich garantiert in diese gefüllten Croissant-Muffins verlieben. Denn keine Panik: du musst den Teig nicht selber vorbereiten, gehen lassen oder tourieren. Es reicht, wenn du von deinem Lieblingsbäcker ein paar Croissants holst und diese dann selbst verfeinerst.

Sie werden einfach aufgeschnitten, mit der würzigen Füllung verfeinert und dann im Ofen gebacken, damit das Ei stocken und der Käse schmelzen kann. Ein kleiner Tipp: Wenn du eine ofenfeste Schale mit heißem Wasser mit in den Ofen stellst, stockt das Ei durch den Wasserdampf schneller und du kommst zügiger an dein würzig-krosses Frühstück. Also: Schnapp dir ein paar Croissants und probiere diese simplen gefüllten Croissant-Muffins gleich selbst!

Bei Leckerschmecker findest du zahlreiche köstliche Croissant-Rezepte! Wenn du eine Heißluftfritteuse besitzt, solltest du Croissants aus dem Airfryer unbedingt probieren. Und auch als Croissant-Purist solltest du einmal Foodtrends wie Cromboli oder Cruffins nachmachen.

Gefüllte Croissant-Muffins Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 6 Stück Kochutensilien (z.B. online hier 🛒 verfügbar) 6er Muffinblech

(z.B. online hier 🛒 verfügbar) 6 Muffinförmchen Zutaten 1x 2x 3x 3 große Buttercroissants

6 Scheiben Kochschinken

6 Eier Größe L

300 g geriebener Käse

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL Schnittlauch frisch Zubereitung Halbiere die Croissants in der Mitte. Drücke das Innere des Teigs an die Ränder und presse die Croissants dann aufrecht in ein Muffinförmchen in das Muffinblech. Die Förmchen sind optional, verhindern aber, dass die Croissants am Blech festkleben.

Heize den Ofen auf 200 °C vor.

Kleide nun jedes Croissant mit einer Scheibe Kochschinken aus, wie im Video zu sehen.

Lass vorsichtig je ein Ei in die Croissants gleiten und würze sie mit etwas Salz und Pfeffer.

Verteile den Käse gleichmäßig über den Croissant-Muffins und backe sie für 20 Minuten im Ofen.

Putze währenddessen den Schnittlauch und schneide ihn fein.

Bestreue die gefüllten Croissant-Muffins mit dem Schnittlauch. Notizen Tipp: Stelle eine kleine ofenfeste Schale mit heißem Wasser in den Ofen, um das Ei schneller fest werden zu lassen.

