Gefüllte Halloween-Eier: gruseliger Snack

Halloween ist nicht nur der Lieblingstag aller Grusel-Fans, sondern auch derjenigen, die sich lieber in der Küche austoben und schaurig-gruselige Rezepte für das Halloween-Büffet zubereiten möchten. Was auf keiner Feier fehlen darf: diese gruseligen und mit einer grünen Masse gefüllten Halloween-Eier.

So machst du gefüllte Halloween-Eier

Stell dir vor, du bist auf eine Halloween-Party eingeladen. Auf der Einladung steht, dass es ein Büffet gibt und vor Ort schauen dich dann halbe Eier mit giftgrüner Füllung und zwei Augen an. Wie würdest du reagieren? Weglaufen oder dir eins schnappen und verputzen? Ich würde definitiv die zweite Option wählen, denn die Eier sehen einfach zu gut aus, um nicht davon zu probieren.

In der Zubereitung erinnern die Halloween-Eier an den Klassiker russische Eier. Die durften früher auf keinem kalten Büffet fehlen. Die Zubereitung ist super einfach. Alles, was du tun musst, ist Eier hart kochen, diese halbieren und das Eigelb entfernen. Die Füllung besteht aus einer cremig pürierten Masse aus dem Eigelb, etwas Mayonnaise, gekochten Erbsen, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Senf. Die füllst du mit einem Spritzbeutel in die Eihälften und verpasst ihnen zum Schluss einen gruseligen Look aus Petersilie und Zuckeraugen. Wir empfehlen, die Augen später nicht mitzuessen, da sie nicht zum Geschmack der herzhaften Eier passen, für den Halloween-Look sind sie aber unverzichtbar.

Schneller und einfacher als mit unseren gefüllten Halloween-Eiern kannst du keinen Beitrag zum Grusel-Büffet leisten. Die Eier schmecken nicht nur, sondern ziehen mit ihrem Look garantiert auch alle Blicke auf sich.

