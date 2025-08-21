Knusprig und herzhaft: mit Hackfleisch und Käse gefüllte Kartoffelbällchen

Der jährliche internationale Tag der Kartoffeln ist am 19.08. Die in der Erde wachsenden Knollen gehören zu den beliebtesten Nahrungsmitteln weltweit. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn auch bei mir stehen Kartoffeln ganz weit oben auf dem Speiseplan. Kommen sie dann auch noch in Kombination mit Hackfleisch und Käse auf den Teller, kann ich nicht widerstehen. So wie bei diesen gefüllten Kartoffelbällchen.

Rezept für gefüllte Kartoffelbällchen

Die Länder mit dem höchsten Kartoffelkonsum pro Kopf sind Weißrussland und Russland. In diesen Ländern werden jährlich etwa 185 bis 250 Kilogramm Kartoffeln pro Person gegessen. In Europa liegt Polen vorne, gefolgt von Lettland, Großbritannien, Belgien und Portugal. Deutschland liegt mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 63 Kilogramm pro Jahr deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 71 Kilogramm.

Die Beliebtheit der Kartoffeln liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie sich zu unzähligen Speisen verarbeiten lassen: von Püree über Knödel bis hin zu kross gebratenen Bratlingen.

In Mexiko kennt man gefüllte Kartoffelbällchen als „Papas Rellenas“, in Italien finden sich Variationen wie „Supplì“ oder „Arancini“, bei denen Reis die Basis bildet. Diese internationalen Bezüge zeigen, wie stark die Idee von gefüllten Teig- oder Kartoffelkugeln in unterschiedlichen Kulturen verankert ist.

Für diese gefüllten Bällchen werden Kartoffeln gestampft und mit Butter und Eiern zu einer geschmeidigen Masse verarbeitet. Für die Füllung verwendest du würziges Hackfleisch, das du mit Zwiebeln und Knoblauch anbrätst. Der geriebene Käse sorgt später beim Hineinbeißen für den cremigen Überraschungseffekt. Besonders gut eignen sich hier Sorten wie Cheddar oder Gouda. Wende jede Kugel in Paniermehl und frittiere sie in einer großen Pfanne mit heißem Öl, bis sie goldbraun und knusprig sind. Als Garnierung kannst du gehackte Petersilie über die Bällchen streuen.

Wenn man sich mit Freunden oder der Familie trifft, sorgen die kleinen, gefüllten Kartoffelbällchen schnell für Gesprächsstoff – sei es durch ihre Vielseitigkeit oder den Moment, wenn der geschmolzene Käse aus der Mitte fließt.

Gefüllte Kartoffelbällchen Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Kartoffeln festkochend

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

4 EL Butter

200 g Hackfleisch gemischt oder Rind

Salz und Pfeffer

2 Eier

100 g geriebener Käse z.B. Cheddar

100 g Paniermehl

Öl zum Frittieren

Petersilie zur Garnitur Zubereitung Schäle die Kartoffeln 🛒 und schneide sie in Würfel. Koche sie in einem Topf mit gesalzenem Wasser 15-20 Minuten gar.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein.

Schmilz 2 EL Butter in einer Pfanne und brate Zwiebel und Knoblauch 2-3 Minuten darin an. Gib das Hackfleisch hinzu und brate es, bis es durchgegart und leicht gebräunt ist.

Würze es mit Salz und Pfeffer. Lass es denn abkühlen.

Gieße die Kartoffeln ab und gib sie in eine Schüssel.

Gib die restliche Butter hinzu und zerdrücke die Kartoffeln. Füge dann die Eier hinzu. Vermenge die Kartoffelmasse gut. Rühre zum Schluss den geriebenen Käse unter.

Portioniere die Kartoffelmasse mit einem Löffel und drücke die einzelnen Portionen mit der Hand flach. Gib einen EL Hackfleisch auf jede Portion und forme sie einzeln zu Kugeln. Das Fleisch sollte komplett mit der Kartoffelmasse umschlossen sein.

Rolle jede Kugel in Paniermehl und frittiere sie danach 4-5 Minuten pro Seite in einer Pfanne mit Öl.

Lass die gefüllten Kartoffelbällchen auf einem Küchenpapier abtropfen und bestreue sie vor dem Servieren mit gehackter Petersilie.

