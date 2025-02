Gefüllte Knusperbälle mit weißer Schokocreme und Himbeermarmelade

Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns am glücklichsten machen – wie zum Beispiel diese süßen, knusprigen gefüllten Bällchen, die sich als wahre Geschmacksexplosion entpuppen! Von außen sehen sie harmlos aus, aber kaum beißt du hinein, erwartet dich ein cremiger Strudel aus geschmolzener weißer Schokolade und der süßen Frische von Himbeermarmelade. Ein einziger Bissen, und du bist hin und weg!

Rezept für gefüllte Knusperbälle: einfach unwiderstehlich

Für die gefüllten Knusperbälle brauchst du kaum Zutaten – vielleicht hast du auch schon einige davon zu Hause. Wir beginnen mit dem Teig, denn der muss für einige Stunden ruhen, bevor es ans Frittieren geht. Verknete für den Knusperbälle-Teig Grieß, Mehl, Salz, Öl, Backpulver und lauwarmes Wasser. Decke ihn dann ab und lass ihn für zwei Stunden bei Zimmertemperatur ruhen. Dann rollst du den den Teig aus, faltest ihn einmal zusammen und lässt ihn nochmal für zwei Stunden abgedeckt ruhen. Hat die Teigplatte das Päuschen hinter sich, kannst du ihn circa zwei bis drei Millimeter dünn ausrollen und mit einem Glas Kreise ausstechen.

Während du das machst, kannst du Öl in einem großen Topf erhitzen. Darin frittierst du im Anschluss nämlich die Teigkreise solange, bis sie zu Bällen aufgehen und goldbraun sowie knusprig sind. Schöpfe sie aus dem Frittieröl und lass sie gut auskühlen, bevor du sie weiterverarbeitest. Bereite in der Zwischenzeit die weiße Schokocreme vor. Erwärme dafür die Sahne leicht. Hacke weiße Schokolade und rühre diese in die Sahne, bis eine glatte Creme entsteht. Lass das Ganze abkühlen.

Nun geht’s ans Befüllen: Fülle dazu weiße Schokocreme und Himbeermarmelade jeweils in eine Marinade-Spritze 🛒 oder in einen Spritzbeutel und befülle die Knusperbälle damit. Danach kannst du dich direkt ins knusprig-cremige Vergnügen stürzen – lass es dir schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Natürlich haben wir noch mehr süße Snack-Ideen und Rezepte für dich parat: Probier mal dieses Karamell-Popcorn oder zaubere fix Marzipanstangen aus Blätterteig. Darf es doch lieber was Herzhaftes für zwischendurch sein? Dann musst du auf jeden Fall unser Rezept für schnelle Pizzastangen nachkochen.

Gefüllte Knusperbälle Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 35 Minuten Min. Ruhezeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 35 Minuten Min. Portionen 20 Stück Zutaten 1x 2x 3x 160 g Grieß fein

40 g Mehl

2 g Salz

5 g Öl

4 g Backpulver

80 g Wasser lauwarm

Öl zum Frittieren

150 ml Sahne

150 g weiße Schokolade

4 EL Himbeermarmelade Zubereitung Verknete Grieß, Mehl, Salz, Öl, Backpulver und Wasser zu einem festen Teig. Decke ihn ab und lass ihn bei Zimmertemperatur für 2 Stunden ruhen. Rolle den Teig aus, falte ihn einmal und lass ihn nochmal für 2 Stunden abgedeckt ruhen.

Rolle den Grießteig ca. 2-3 mm dünn aus. Stich mit einem kleinen Glas oder Keksausstecher runde Kreise aus.

Erhitze Öl in einem Topf auf 180 ℃. Frittiere die Teigkreise im heißen Öl, bis sie zu Bällen aufgegangen und knusprig sind. Schöpfe sie heraus und lass sie vollständig abkühlen.

Erwärme die Sahne und hacke weiße Schokolade klein. Gib die Schokolade zur Sahne und verrühre beides, bis alles cremig ist. Lass die weiße Schokocreme abkühlen.

Fülle die weiße Schokocreme und die Himbeermarmelade jeweils in einen Spritzbeutel oder in eine Marinade-Spritze und befülle die Knusperbälle abwechselnd damit. Notizen Genieße die gefüllten Knusperbälle am besten sofort, da sie sonst nach einiger Zeit weich werden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.