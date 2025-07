Mediterraner Genuss: Paprika gefüllt mit Tomaten, Mozzarella und Pesto

Ein Gericht, das kaum Aufwand macht und dennoch richtig lecker ist? In diesem Rezept treffen süße, ofengeröstete Paprika auf saftige Tomaten, geschmolzenen Mozzarella und aromatisches Pesto. Diese gefüllten Paprika à la Caprese machen sich ideal als leichte Mahlzeit und sind ein Hingucker auf dem Tisch.

Vielseitig und lecker: gefüllte Paprika à la Caprese mit Pesto

Isst du genug Paprika? Falls nicht, wird es höchste Zeit, das zu ändern! Denn die knackige Schote ist nicht nur unglaublich lecker, sondern auch ein echtes Superfood. Sie steckt voller Vitamin C und liefert außerdem wertvolle Antioxidantien, die dein Immunsystem unterstützen. Besonders die roten Exemplare haben es in sich, denn sie sind nicht nur süßer im Geschmack, sondern auch die Spitzenreiter in Sachen Nährstoffe. Und als wäre das nicht genug, ist Paprika ein wahres Chamäleon in der Küche. Sie passt roh in knackige Salate, verleiht Suppen eine natürliche Süße, schmeckt gegrillt einfach himmlisch und macht sich in Schmorgerichten oder mit allerlei anderen Zutaten gefüllt ganz wunderbar.

Gerade gefüllte Paprika ist so ein Gericht, das nie langweilig wird. Einfach, weil du es immer wieder neu interpretieren kannst! Heute mit Tomaten, Mozzarella und Pesto, morgen vielleicht mit einer würzigen Couscous-Füllung, übermorgen mit mediterranem Gemüse und Feta oder einer herzhaften Mischung aus Pilzen und Walnüssen. Die Möglichkeiten sind endlos!

Du kannst auch mit der Garmethode experimentieren: Klassisch im Ofen gebacken, aus dem Airfryer, in der Pfanne leicht angebraten oder – für alle Grillfans – direkt auf den Rost gelegt, wo sie ein herrlich rauchiges Aroma bekommt. Selbst die Sauce drumherum kann dem Gericht eine völlig neue Richtung geben. Von cremiger Tomatensauce über würzige Joghurt-Dips bis hin zu einer exotischen Kokos-Curry-Soße.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Gefüllte Paprika ist dein Lieblingsessen? Wir versorgen dich mit passenden Rezepten. Probier mal diese gefüllte Paprika aus dem Airfryer. Unsere gefüllten Paprikaschoten mit Feta überzeugen dich ganz sicher auch. Oder wie wäre es mit gefüllter Paprika mit Kartoffelhaube?

Gefüllte Paprika à la Caprese mit Pesto Olivia 4.02 ( 57 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Paprika

2 EL Olivenöl z.B. dieses hier 🛒

120 g Cherrytomaten

250 g Mozzarella

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Oregano

1-2 EL grünes Pesto nach Geschmack

Etwas frisches Basilikum zum Garnieren Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) oder 180 °C (Umluft) vor.

Wasche die Paprika, halbiere sie und entferne die Kerne. Erhitze Öl in einer Pfanne und brate die Hälften mit der aufgeschnittenen Seite nach unten kurz an.

Lege die Paprikahälften in eine Auflaufform und backe sie für ca. 10-12 Minuten.

Wasche die Tomaten. Schneide sie und den Mozzarella in kleine Stücke. Befülle die gebackenen Paprika mit Tomate und Mozzarella. Würze mit Salz, Pfeffer und Oregano. Backe die gefüllten Paprika nochmals für ca. 10 Minuten, bis der Käse geschmolzen ist.

Serviere die gefüllten Paprika mit Pesto und garniere sie optional mit etwas frischem Basilikum.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.