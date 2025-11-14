Gefüllte Paprika: blitzschnell im Airfryer gemacht

Unser liebstes Kochutensil ist aktuell die Heißluftfritteuse. Wir bereiten einfach alles in ihr zu, denn sie ist wirklich vielseitig einsetzbar. Noch dazu geht es schnell und man verwendet weniger Fett als beim Braten in der Pfanne oder beim herkömmlichen Frittieren. Heute gibt es bei uns ein ganz besonderes Gericht: gefüllte Paprika aus dem Airfryer.

So einfach machst du gefüllte Paprika aus dem Airfryer

Gefüllte Paprikaschoten kenne und liebe ich noch von Besuchen bei meiner Oma. Und auch meine Mami bereitet sie immer mal wieder für uns zu. So schwingt immer eine gewisse Nostalgie mit, wenn ich sie esse.

Für mich allein ist mir die Zubereitung oft zu aufwendig. Bis jetzt! Das Rezept für gefüllte Paprika aus dem Airfryer ist supereinfach und in einer guten halben Stunde kannst du die herzhaften Leckerbissen auch schon genießen. Toll, oder?

Die gefüllten Paprikaschoten sind ein Gericht, das in vielen Kulturen zu finden ist – von der Türkei bis Ungarn, von Griechenland bis Spanien. Die Paprika selbst stammt aus Mittel- und Südamerika, und kam mit der Kolonialisierung nach Europa, wo sie rasch einen festen Platz in den Küchen fand. Jede Region hat ihre eigene Art, dieses Gericht zuzubereiten, wobei die Füllung je nach Kultur variiert. Das macht sie zu einem vielfältigen und äußerst beliebten Gericht.

Ich fülle die Paprika am liebsten mit Hackfleisch und Reis, aber man kann sie auch nur mit Reis und Gemüse füllen. Dann sind sie auch für Vegetarier oder Veganer eine gute Wahl. Bei der Auswahl der Paprika bevorzuge ich rote und gelbe, weil sie einfach etwas milder schmecken. Aber welche Farbe die Paprika haben soll, bleibt dir und deinem Geschmack überlassen.

Lass uns doch einfach loslegen! Folge unserem einfachen Rezept und bereite dir die gefüllten Paprika aus dem Airfryer gleich zu.

Du suchst nach weiteren Rezepten aus dem Airfryer? Bei Leckerschmecker zeigen wir dir, wie du Eier oder leckere Pizzaschnecken in der Heißluftfritteuse zubereiten kannst. Ein Highlight sind auch die Berliner aus dem Airfryer. Mmh, lecker!

Gefüllte Paprika aus dem Airfryer Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 4 große Paprika Farbe nach Geschmack Für die Füllung: 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

100 g Feta

1 Dose Tomaten

500 g Rinderhackfleisch

150 g Reis vorgekocht

1 TL Paprikapulver

1 TL Oregano

Salz und Pfeffer

2 EL Olivenöl Zubereitung Heize den Airfryer auf 180 °C vor. Wasche die Paprika und schneide den Deckel ab. Entferne die Kerne. Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke 🛒 beides fein. Zerbrösele den Feta und schneide die Tomaten aus der Dose in Stücke. Gib alle Zutaten für die Füllung dann in eine Schüssel und vermenge sie miteinander. Fülle die Paprikas mit der Hackfleischmischung und setze sie in den Korb der Heißluftfritteuse. Gare die gefüllten Paprika im Airfryer für 20 Minuten, bis sie schön weich und die Füllung durchgegart ist.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.