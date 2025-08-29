Kaliméra zum Nachkochen: gefüllte Pilze mit Fetakäse und Tomaten

Portobello-Pilze sind bei einem Blick auf die Pilzauswahl im Supermarkt richtige Giganten. Denn in ihrer Größe überragen sie die anderen angebotenen Exemplare um Längen. Das macht sie zur perfekten Basis, um sie zu befüllen. Auch in dem Rezept für gefüllte Pilze mit Fetakäse und Tomaten aus dem Kochbuch „Kaliméra: Sommerküche aus Griechenland: Genießen wie im Urlaub“ von Alina und Susanne Sawallisch dreht sich alles um die Pilz-Riesen.

Diese gefüllten Pilze mit Fetakäse und Tomaten schmecken nach puren Sommerglück

Schaut man sich Portobello-Pilze einmal genauer an, stellt man schnell fest, dass es sich bei ihnen eigentlich um riesige Champignons handelt. Die werden einfach nur später geerntet und haben somit genug Zeit, groß zu werden. Durch den riesigen Kopf sind sie die idealen Kandidaten zum Befüllen. Die beiden Kochbuchautorinnen Alina und Susanne Sawallisch verwandeln sie in ihrem Rezept für gefüllte Pilze mit Fetakäse und Tomaten kurzerhand in eine mediterrane Variante, die nach Urlaub schmeckt.

Entdeckst du Portobellos im Supermarkt, dann nimm unbedingt welche mit und koche die Variante aus dem Buch nach.

Nachdem du die Pilze geputzt und vom Stiel befreit hast, bestreichst du sie von außen mit Olivenöl. Anschließend setzt du sie mit der Öffnung nach oben auf ein Backblech. Dann geht es an die Füllung. Dafür würfelst du Tomaten, schneidest Zwiebel, Knoblauch und Petersilienblätter fein, zerbröselst Feta und schneidest Oliven in Ringe. Vermenge alle Zutaten mit Schmand, schmecke die Masse mit Salz und Pfeffer ab und fülle sie in die Pilzköpfe. Streue noch etwas Paprikapulver darüber und backe sie rund 20 Minuten im Ofen. Genieße sie danach als Fingerfood, Beilage, zu Salat oder Leckerem vom Grill.

Hast du Appetit bekommen, die griechische Küche besser kennenzulernen? Dann koche auch mal die Hähnchenschenkel mit gegrillter Zitrone oder diese Pasta mit Rucola, Feigen und Myzithra aus „Kaliméra: Sommerküche aus Griechenland: Genießen wie im Urlaub“ nach. Auch dieser griechische Bauernsalat Choriatiki passt gut dazu.

Gefüllte Pilze mit Fetakäse und Tomaten Alina Sawallisch, Susanne Sawallisch keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 8 Portobello-Pilze

3 EL Olivenöl

4 Tomaten

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

3 Stängel frische Petersilie

50 g schwarze Oliven ohne Kern

150 g Fetakäse

3 EL Schmand

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver edelsüß Zubereitung Den Backofen auf 200 °C vorheizen.

Die Pilze putzen und die Köpfe von den Stielen abdrehen. Die Pilzköpfe rundum mit Olivenöl bepinseln und mit der Öffnung nach oben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen.

Die Tomaten vierteln, entkernen und klein würfeln. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und hacken, die Petersilienblätter fein hacken und die Oliven in Ringe schneiden. Den Fetakäse zerbröseln.

Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Fetakäse, einen Großteil der Olivenringe und Petersilie mit dem Schmand vermengen. Die Mischung mit Salz und Pfeffer würzen und in die Pilzköpfe füllen.

Die gefüllten Pilze mit etwas Paprikapulver bestreuen und im Ofen 15 – 20 Minuten garen. Mit den restlichen Olivenringen garniert servieren. Notizen Tipp: Die Pilze lassen sich auch sehr gut auf dem Grill zubereiten und sorgen für Abwechslung auf dem Grillbuffet.

Alina Sawallisch, Susanne Sawallisch: „Kaliméra: Sommerküche aus Griechenland: Genießen wie im Urlaub“, erschienen im Hölker Verlag, 30 Euro

Credit: Hölker Verlag Lust auf leichte Gerichte mit mediterranem Flair wie diese gefüllten Pilze mit Feta und Tomaten? Dafür musst du nicht nach Griechenland reisen, sondern kannst ganz entspannt zu Hause im Kochbuch Kaliméra: Sommerküche aus Griechenland: Genießen wie im Urlaub“ 🛒 von Alina und Susanne Sawallisch nach deinen neuen griechischen Lieblingsrezepten blättern und sie anschließend nachkochen.

