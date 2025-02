Diese gefüllten Pizzabrötchen passen zu jeder Gelegenheit

Jeder liebt Pizzabrötchen. Ob als Vorspeise im liebsten italienischen Restaurant, als Snack für zwischendurch oder bei der Pizzabestellung dazu, falls man im Anschluss doch noch Hunger hat. Aber wer hätte gedacht, wie einfach und schnell es geht, sich gefüllte Pizzabrötchen selbst zu backen?

Diese gefüllten Pizzabrötchen hast du ganz schnell vorbereitet und fertig gebacken

Gefüllte Pizzabrötchen sind ein perfekter Snack in allen Situationen. Natürlich schmecken sie am besten, wenn sie frisch gebacken aus dem Ofen kommen und der Käse noch schön geschmolzen ist.

Sie bieten sich aber auch perfekt zum Mitnehmen an und stillen unterwegs den kleinen Hunger. Mit diesem Rezept backst du dir diese kleinen Köstlichkeiten im Handumdrehen selbst. Der Teig ist schnell gemacht und die köstliche Füllung könnte nicht einfacher sein. Also, worauf wartest du? Ab in die Küche und ran an den Teig!

Du kannst die Zutaten für den Teig natürlich mit der Hand kneten. Um es dir einfacher zu machen, empfiehlt es sich aber, ein Handrührgerät 🛒 zu benutzen. Gib alle Zutaten zusammen, verknete sie zu einer gleichmäßigen Masse und lass den Teig etwas ruhen. Währenddessen kannst du die Füllung vorbereiten, die genauso leicht fertig ist.

Wenn du nur Käse möchtest, dann vermenge den geriebenen Käse mit dem Frischkäse und deine Füllung ist fertig. Ich persönlich mag es aber, auch etwas saftiges Gemüse in den gefüllten Pizzabrötchen zu haben. Schwitze dazu Zwiebeln und Paprika an und gib sie am Ende mit in den Teig. Sobald deine Füllung bereit ist, kannst du aus dem Teig gleich große Kugeln formen und sie flach drücken. Verteile deine Zutaten auf den kleinen Fladen, falte sie zusammen und backe sie im vorgeheizten Ofen fertig. Lass es dir schmecken!

Gefüllte Pizzabrötchen Dominique 4.14 ( 43 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 6 Stück Zutaten 1x 2x 3x 125 g Dinkel-Vollkornmehl

125 g Magerquark

1 Ei

1 TL Pizzakräuter

1/2 TL Salz

1/2 Pck. Backpulver

2 EL Öl

1 rote Zwiebel

1 rote Paprika

25 g Käse gerieben

25 g Frischkäse Zubereitung Heize deinen Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rühre Mehl, Quark, Ei, Kräuter, Salz und Backpulver mit einem Handrührgerät zu einem gleichmäßigen Teig. Lass ihn für etwa 10 Minuten ruhen.

Schäle und schneide derweil die Zwiebel klein. Wasche und schneide die Paprika in kleine Würfel. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und schwitze beides kurz an, bis die Zwiebel glasig wird.

Vermenge den geriebenen Käse und Frischkäse in einer Schüssel.

Verteile etwas Mehl auf einer Arbeitsfläche und forme 6 gleich große Kugeln aus dem Teig. Drücke sie platt, gib etwas Käsefüllung darauf und verteile anschließend das angebratene Gemüse.

Rolle die Kreise zusammen und lege sie mit der zusammengefalteten Seite nach unten auf ein mit Backpapier vorbereitetes Blech.

Backe die Brötchen für etwa 20 Minuten.

