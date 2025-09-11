Gefüllte Thunfisch-Tomaten: Lieblingsgericht mit mediterranem Charakter

Haben wir schon einmal erwähnt, dass wir Gemüse, das sich befüllen lässt, ganz besonders lieben? Egal ob Zwiebel, Zucchini, Kürbis oder Tomaten, ausgehöhlt, mit Lieblingszutaten gefüllt und bestenfalls noch mit Käse überbacken und wir sind im siebten (Food-)Himmel. Und jetzt im Sommer, passend zur Saison, stehen gefüllte Thunfisch-Tomaten ganz weit oben auf der Liste unserer Lieblingsrezepte.

So leicht gelingen gefüllte Thunfisch-Tomaten

Noch hat sich der Sommer nicht ganz verabschiedet und frische, leichte Rezepte stehen deshalb noch hoch im Kurs, besonders, wenn diese raffiniert und gleichzeitig einfach sind wie diese gefüllten Thunfisch-Tomaten. Für dieses Rezept brauchst du möglichst große Exemplare, die wir uns auf dem Wochenmarkt besorgen. Da ist die Auswahl einfach besonders groß. Wieder zu Hause, schneiden wir den Deckel ab und höhlen sie vorsichtig aus.

Wirf das Fruchtfleisch aber nicht weg, das wird noch gebraucht. Neben Tomaten, stehen noch Dosenthunfisch, Pfeffer, geriebener Käse, Frischkäse, Zitronensaft, getrockneter Oregano sowie Zwiebel und Knoblauch und Olivenöl auf deinem Einkaufszettel. Für eine bessere Bekömmlichkeit, schneidest du Zwiebel und Knoblauch erst klein und schwitzt sie in einer Pfanne an. Dann vermengst du sie mit dem zuvor gut abgetropften Thunfisch, eiem teil des Tomatenfruchtfleisches und den restlichen Zutaten, bis auf den geriebenen Käse. Der kommt etwas später zum Einsatz.

Ist die Füllung fertig, gibst du sie vorsichtig in die Tomaten. Stelle sie in eine Auflaufform und bestreue sie nun mit dem geriebenem Käse. Besonders gut passt Mozzarella dazu, du kannst dem Gericht aber auch eine würzigere Note verleihen, indem du einen kräftigen Käse wählst.

Ist der Käse im Ofen geschmolzen und goldbraun, kannst du die Tomaten servieren. Sie sind ein leckerer Begleiter zu Fisch, einem Salat oder Brot und machen auch auf einer Grillparty mächtig Eindruck.

Gefüllte Thunfisch-Tomaten Judith 4.25 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Auflaufform, ca. 20 x 30 cm Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Olivenöl plus etwas mehr für die Form

8 große reife Tomaten

2 Dosen Thunfisch

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

100 g Frischkäse

1 EL Zitronensaft

1 TL Oregano getrocknet

100 g geriebener Käse z.B. Mozzarella

Salz und Peffer Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor und fette eine Auflaufform mit etwas Olivenöl ein.

Wasche die Tomaten, schneide den oberen Deckel ab und höhle sie vorsichtig aus. Hacke das Fruchtfleisch klein und stelle es beiseite.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und schneide beides in feine Würfel.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne. Dünste Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Nimm die Pfanne anschließend vom Herd.

Gieße den Thunfisch ab und vermenge ihn in einer Schüssel mit Zwiebel, Knoblauch, Frischkäse, Zitronensaft, Oregano und etwas Tomatenfruchtfleisch in einer Schüssel zu einer Masse. Schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab.

Befülle die ausgehöhlten Tomaten mit der Thunfischmasse und und setze sie in die vorbereitete Form.

Streue etwas geriebenen Käse über die Füllung jeder Tomate und überbacke sie etwa 20 Minuten, bis der Käse geschmolzen und leicht knusprig ist.

Nimm die Tomaten aus dem Ofen und serviere sie noch heiß.

