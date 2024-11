Gefüllte Tomaten mit Ei und Käse: dein neuer schneller Lieblingssnack

Was haben Tomaten, Champignons, Zucchini und Paprika gemeinsam? Ganz klar: Sie lassen sich mit leckeren Sachen füllen. Wir sind gerade ganz verrückt danach und diese gefüllten Tomaten mit Ei, Käse und Speck lieben wir besonders. Wir zeigen dir, wie du den Snack in nur knapp 25 Minuten zu Hause zubereiten kannst.

Schnelles Rezept für gefüllte Tomaten mit Ei

Gefüllte Tomaten gehen immer, ob als Fingerfood auf einer Party, als Kleinigkeit am Abend oder als Beilage zu einem Salat, gegrillten Würstchen oder einem Steak. Ja, selbst zum Frühstück kannst du sie verputzen.

Für diesen Snack brauchst du maximal fünf Zutaten: Fleischtomaten, einen geriebenen Käse deiner Wahl, Speckwürfel, Gewürze und Eier. Zuerst teilst du die Tomaten in der Mitte und entfernst die Kerne. Die ausgehöhlten Tomatenhälften befüllst du dann mit Käse, einem rohen Ei sowie Speckwürfeln und würzt sie mit etwas Salz und Pfeffer.

Stelle die Tomatenhälften auf ein Backblech, dass du zuvor mit Backpapier ausgelegt hast und schiebe sie anschließend für knapp 15 Minuten zum Backen in den Ofen. In der Zeit sollte das Ei stocken, in der Mitte aber noch flüssig sein. So schmecken die Tomaten besonders lecker. Kleiner Tipp: Damit die Eier schneller stocken kannst du eine feuerfeste Schale mit Wasser in den Backofen stellen.

Magst du keinen Speck, kannst du den auch einfach weglassen oder stattdessen mit gewürfeltem Räuchertofu ersetzen. Experimentiere gern auch mit anderen Zutaten und passe die gefüllten Tomaten zum Beispiel mit Kräutern, verschiedenen Gewürzen oder unterschiedlichen Käsesorten deinem Geschmack an.

Wenn du gerade schon dabei bist, unsere gefüllten Tomaten zuzubereiten, dann mach doch auch gleich diesen deftig gefüllten Hokkaido mit Hackfleisch mit. Gönn dir gefüllte Paprika mit Linsen oder bereite gefüllte Zucchini mit Bulgur zum Abendessen zu. Gefülltes Gemüse schmeckt einfach köstlich.