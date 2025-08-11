Diese gefüllten Zucchini sind das ideale Feierabendgericht

Zucchini gehören ohne Frage zu den wandelbarsten Gemüsesorten. Und besonders jetzt, wo die leckeren Sommerkürbisse überall zur Verfügung stehen, kannst du dich mit Blick auf Rezepte richtig austoben. Zum Beispiel diese Gefüllte Zucchini mit Chili con Carne, die dir ein herrlich würziges Gericht auf den Teller zaubern, von dem du nicht genug bekommen wirst.

Gefüllte Zucchini mit Chili con Carne: eine herrliche Zubereitung für das Multitalent

Seit ich zum ersten Mal eine Zucchini gegessen habe, bin ich Fan des Alleskönner-Gemüses. Ob vom Grill, aus der Pfanne, in einem Eintopf oder auch roh in einem Salat: die Zucchini enttäuscht einfach nie. Und diese gefüllte Zucchini mit Chili con Carne glänzen noch einmal in einem besonders gutem Licht.

Das Geheimnis liegt, wie so oft, natürlich in der Würze. Zwiebeln, Knoblauch und Paprika sorgen für schmackhafte Tiefe, während Chili und Pfeffer den nötigen Kick hinzufügen. Und wenn du magst, kannst du das Gericht auch kinderleicht vegan zubereiten. Greife dann einfach zu einem veganen Hack, das dir am besten schmeckt oder bereite dir eine Alternative aus Sojagranulat zu.

Für die gefüllten Zucchini mit Chili con Carne sind zwar einige Schritte notwendig, aber lass dich davon nicht verunsichern. Du kannst immer eine Aufgabe erledigen, während parallel etwas im Ofen ist, quellen muss oder gerade in der Pfanne brät.

Zusätzlich zu den Zucchini-Stars kochst du nämlich direkt noch eine kleine Beilage, die auf dem Teller fast die Show stiehlt: eine sättigende Kombination aus Quinoa, Hokkaidokürbis, Karotte und Zwiebel. Das sieht nicht nur super gut aus, sondern versorgt dich zusätzlich mit wichtigen Nährstoffen. Die Zucchini und Quinoa-Mischung sind nicht nur ein leichtes, aber trotzdem sättigendes Abendessen, sondern lassen sich auch perfekt als Meal Prep für den nächsten Tag vorbereiten. Und jetzt: ran an den Kochlöffel!

Gefüllte Zucchini mit Chili con Carne Dominique 3.75 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 125 g Quinoa

250 ml Wasser

etwas Salz und Pfeffer Für die gefüllten Zucchini: 4 Zucchini je ca. 250 g

1 Zwiebel

2 Knoblauch

1 rote Paprika

80 g Mais aus der Dose

80 g Kidneybohnen

275 g Hackfleisch oder eine vegane Alternative

1 EL Tomatenmark

1 Prise gemahlenes Chili alternativ Chiliflocken z.B. hier 🛒 online verfügbar

100 g Reibekäse oder eine vegane Alternative Für die Gemüsebeilage: 1 Karotte

1 Zwiebel

250 g Hokkaidokürbis aus dem Tiefkühlfach

etwas neutrales Pflanzenöl

15 g frisches Basilikum Zubereitung Bereite zunächst den Quinoa vor. Wasche ihn gründlich unter fließendem, heißen Wasser ab. Koche ihn dann in einem kleinen Topf mit 250 ml Wasser und 1 Prise Salz auf. Lass ihn bei schwacher Hitze mit geschlossenem Deckel etwa 15 Minuten köcheln und anschließend noch einmal 5 Minuten quellen.

Wasche die Zucchini und entferne die Enden. Halbiere sie längs und schabe mit einem Teelöffel das weiche Innere heraus, sodass ein etwa 1 cm dicker Rand bleibt. Salze die Hälften leicht und stelle sie zur Seite.

Schäle Zwiebeln und Knoblauch. Hacke beides fein. Wasche die Paprika, entkerne und würfle sie. Lass den Mais und die Kidneybohnen abtropfen.

Vermenge das Hackfleisch mit Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenmark, Paprika, Bohnen und Mais. Schmecke es mit Pfeffer und Chili ab.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Fülle die Chili con Carne-Masse in die vorbereiteten Zucchinihälften. Bestreue sie mit Reibekäse und backe sie im Ofen für etwa 20 Minuten, bis die Zucchini weich und die Oberfläche goldbraun ist.

Schäle währenddessen die Karotte und die Zwiebel. Würfle beides fein. Erhitze in einer großen Pfanne Öl und brate Kürbis und Karotten für 2 Minuten bei mittlerer Hitze an. Gib die Zwiebelwürfel dazu und brate alles für weitere 2 Minuten.

Füge nun den gekochten Quinoa hinzu und lass alles für 5-6 Minuten weiter braten. Schmecke es am Ende mit Salz und Pfeffer ab.

Wasche derweil den Basilikum, schüttle ihn trocken und zupfe die Blätter ab.

Serviere die Zucchini auf Tellern an und verteile die Kürbis-Quinoa-Mischung daneben. Bestreue alles nach deinem Geschmack mit Basilikum.

