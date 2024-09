Leckeres Ofengericht: Es gibt gefüllte Zucchini mit Pfifferlingen

Heute gönnen wir uns mal wieder etwas Gutes aus dem Ofen: Wir bereiten gefüllte Zucchini mit Pfifferlingen zu. Die haben alles, was wir lieben, allen voran das grüne Kürbisgewächs, von dem wir schon die letzten Wochen nicht genug bekommen konnten. Und weil die Pfifferlingsaison noch nicht vorbei ist, dürfen die Pilze natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Gefüllte Zucchini mit Pfifferlingen: leicht und lecker

Die Pilzsaison ist in vollem Gange, und wer sich auskennt, kann sogar selbst losziehen und die Waldbewohner sammeln. Aber man kann es sich auch leichter machen und sie einfach im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt kaufen. Dann steht den leckeren gefüllten Zucchini mit Pfifferlingen nichts mehr im Wege.

Die Zutatenliste ist dieses Mal wunderbar kurz: Neben Zucchini und Pfifferlingen stehen lediglich Petersilie, Knoblauch, Zwiebel, Frischkäse, Öl, Salz und Pfeffer darauf. Mehr brauchen wir nicht, um gefüllte Zucchini mit Pfifferlingen zu zaubern. Und wir legen direkt los:

Als Erstes waschen und halbieren wir die Zucchini und kratzen anschließend das Fruchtfleisch heraus. Das wird klein geschnitten, ebenso wie die geputzten Pfifferlinge, die Zwiebel und der Knoblauch. Die Pilze braten wir scharf in etwas Öl an, geben dann die Zwiebel, den Knoblauch und das Zucchinifruchtfleisch dazu und schwitzen alles an. Abschmecken nicht vergessen!

Im nächsten Schritt kommen gehackte Petersilie und Frischkäse dazu. Nochmals abschmecken, und dann geht’s ans Befüllen der ausgehöhlten Zucchini. Salze und Pfeffere diese zunächst und verteile dann den Pfanneninhalt auf die vier Hälften. Danach kommen sie auf ein Backblech und ab in den Ofen. Nach etwa 25 Minuten sind sie fertig und es darf gegessen werden. Lecker!

