Lecker und einfach: gefüllte Zucchini mit Ziegenkäse und Pankohaube

Rezepte für gefüllte Zucchini gibt es viele. Aber hast du das Gemüse schon mal mit einer Ziegenkäsefüllung und einer knusprigen Haube probiert? Wenn nicht, ist das deine Chance das schnellstens nachzuholen. Unsere Variante für gefüllte Zucchini mit Ziegenkäse und Pankohaube steht zudem nach nur 35 Minuten auf dem Tisch.

Rezept für gefüllte Zucchini mit Ziegenkäse und Pankohaube

Zucchini sind das ideale Gemüse für die leichte Sommerküche. Klar, dass da auch gefüllte Zucchini auf dem Speiseplan nicht fehlen dürfen. Ein Favorit bei uns momentan: gefüllte Zucchini mit würzigem Ziegenkäse und einem knusprig gebackenem Topping aus Pankomehl. Appetit bekommen? Dann besorge dir gleich die Zutaten und leg los!

Neben Zucchini brauchst du noch Ziegenfrischkäse, den Abrieb einer halben Zitrone, frischen Thymian, eine Knoblauchzehe, etwas Olivenöl, Butter sowie Salz und Pfeffer. Schneide für das Gericht zuerst die Zucchini einmal der Länge nach in zwei Hälften und höhle diese dann aus. Das Fruchtfleisch hackst du klein und vermengst es mit dem Käse, gepresstem Knoblauch, klein geschnittenem Thymian, Salz, Pfeffer und dem Zitronenabrieb zu einer glatten Masse.

Fülle die Mischung in die Zucchinihälften und lege sie in eine gefettete Auflaufform. Zerlasse noch etwas Butter in einer Pfanne und röste das Pankomehl darin goldbraun an. Verteile es dann auf die Zucchini und backe alles im vorgeheizten Ofen, bis das Gemüse weich ist und die Haube knusprig.

Genieße die gefüllten Zucchini als leichtes Mittag- oder Abendessen oder genieße sie als eine Beilage zu Fisch oder Fleisch. Übrigens: Statt mit Ziegenkäse kannst du die Füllung auch mit Feta oder Ricotta zubereiten. Versuche auch mal ein paar klein geschnittene Kirschtomaten in die Füllung zu mischen oder ein paar Chiliflocken für eine schärfere Note.

Gefüllte Zucchini mit Ziegenkäse und Pankohaube Judith 4.09 ( 12 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Auflaufform (20 x 30 cm) Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Olivenöl

2 mittelgroße Zucchini

1 kleine Knoblauchzehe

1/2 Bio-Zitrone Abrieb

1 EL gehackter frischer Thymian

150 g Ziegenfrischkäse

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Butter

4 EL Pankomehl Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Streiche eine Auflaufform mit Olivenöl ein.

Halbiere die Zucchini längs und höhle sie mit einem Teelöffel aus. Lass aber einen kleinen Rand stehen.

Ziehe den Knoblauch ab und presse ihn fein. Reibe die Schale der Zitrone ab. Hacke den frischen Thymian.

Hacke das Fruchtfleisch der Zucchini grob und vermische es in einer Schüssel mit Ziegenkäse, Knoblauch, Thymian, Salz, Pfeffer und etwas Zitronenschale.

Fülle die Mischung in die Zucchinihälften und setze sie in die vorbereitete Auflaufform.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und röste das Pankomehl darin kurz goldgelb an.

Verteile das Pankomehl gleichmäßig auf den gefüllten Zucchini.

Backe die Zucchini im Ofen etwa 20 Minuten, bis sie weich und die Oberfläche schön knusprig ist.

