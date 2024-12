Stelle zuerst die Marinade her: Dafür verrührst du den Senf mit allen Gewürzen sorgfältig zu einer Paste. Massiere diese gründlich in den ganzen Schweinenacken ein.

Lege das Stück Fleisch nun in einen Bräter und gieße zuerst die Brühe und dann den Rotwein darüber. Verteile nun Ringe von zwei Zwiebeln auf dem Braten, setze den Deckel auf den Bräter und lass das Ganze zwei bis drei Stunden marinieren. Nun kommt der Braten in den Ofen: Gare ihn für 2 1/2 Stunden im vorgeheizten Backofen bei 160 °C im Umluft-Modus.

Hebe den Schweinenacken nun aus dem Bräter und lege ihn auf ein Backblech. Tu jetzt so, als wolltest du ihn in Scheiben schneiden – mach die Einschnitte aber nicht bis ganz unten. Nun werden die Scheiben der übrigen Zwiebeln in die durch die Schnitte entstandenen Spalten gesteckt. Danach steckst du in jede noch eine halbe Scheibe Käse. Brate den ausstaffierten Schweinenacken nun auf dem Blech für etwa 10 Minuten bei 180 °C im Umluft-Modus weiter. Der Käse sollte dabei schmelzen.