Sommertraum aus 3 Zutaten: gegrillte Ananas mit Honig und Zimt

Hast du schon mal Obst auf den Grill gelegt? Wenn nicht, dann wird es dringend Zeit, das zu ändern! Gegrillte Ananas mit Honig und Zimt ist der perfekte Einstieg dafür. Gegrilltes Obst klingt vielleicht erstmal ungewohnt, aber glaub mir, sobald du es probiert hast, wirst du dich fragen, warum du deine Ananas nicht schon früher so gegessen hast!

Einfaches Rezept für gegrillte Ananas mit Honig und Zimt

Das erste Mal habe ich gegrillte Ananas mit Honig und Zimt an einem Straßengrill in Mexiko City gegessen. Dort stand ein älterer Herr in einer kleinen Bude und bereitete frische Burger zu. Der Duft der Burger-Pattys und von gegrillter Ananas zogen die gesamte Straße lang und waren so verlockend, dass die Schlange an der Bude immer länger wurde. Und er enttäuschte nicht: Die Burger mit gegrillter Ananas schmeckten einfach nur köstlich. Seitdem liebe ich gegrilltes Obst!

Ananas eignet sich besonders gut zum Grillen, weil sie bei Hitze noch süßer wird. Die leichte Karamellnote durch den Honig verleiht der Ananas eine wunderbare Süße, während der Zimt für das gewisse Etwas sorgt. Ob als Dessert, Snack oder sogar als exotische Beilage zu Fleisch – gegrillte Ananas mit Honig und Zimt geht immer.

Wenn du die Ananas auf den Grill legst und der Duft von Honig und Zimt in die Luft steigt, wirst du schnell merken, dass Obst auf dem Grill kein Experiment, sondern eine echte Bereicherung ist. Also schnapp dir eine Ananas, etwas Honig und Zimt, und probiere es aus – du wirst überrascht sein, wie gut das Obst auf dem Grill funktioniert.

Die süße Frucht bringt Abwechslung ins Grillmenü und beeindruckt Gäste, die vielleicht sonst nur an die üblichen Grillklassiker wie Würstchen oder Nudelsalat denken.

Wir legen noch mehr Obst auf den Grill – du auch? Dann serviere als krönenden Abschluss deiner nächsten Party doch mal Bananen vom Grill oder gegrillte Wassermelone mit Feta. Leichte Sommerküche bereiten wir mit gegrilltem Pfirsich-Salat mit Burrata zu. Wirf den Grill an und schnapp dir deinen Obstkorb!

Gegrillte Ananas mit Honig und Zimt Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Ananas

4 EL Honig

2 TL Zimt online z.B. hier 🛒 Zubereitung Schäle die Ananas und schneide sie in Scheiben.

Rühre in einer kleinen Schüssel den Honig mit dem Zimt zusammen, bis die Mischung schön glatt ist.

Heize den Grill auf mittlere Hitze vor.

Bestreiche die Ananasscheiben von beiden Seiten mit der Honig-Zimt-Mischung und grille sie von jeder Seite 2-3 Minuten, bis sie Grillstreifen bekommen und leicht karamellisieren.

Nimm die Ananas vom Grill, sobald sie fertig ist, und genieße sie direkt warm.

