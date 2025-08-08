Vegetarisches vom Rost: Probiere gegrillte Avocado

Sommerzeit ist Grillzeit. Doch immer öfter landet statt Steak und Bratwurst Gemüse auf dem Grillrost. Zucchini, Paprika oder Mais gehören da zu den Klassikern. Aber hast du schon einmal Avocados gegrillt? Diesen Leckerbissen darfst du dir nicht entgehen lassen. Wir haben das perfekte Rezept für dich.
Lecker, gesund und einfach in der Zubereitung: gegrillte Avocado
Keine Lust auf Fleisch auf dem Grill? Dann probiere doch mal gegrillte Avocado. Die füllen wir noch mit einem mediterranen Tomaten-Feta-Salat, sodass du beim nächsten BBQ Wurst und Co. definitiv nicht vermissen wirst.
Avocados gelten als Superfood. Die grünen Früchte stecken voller ungesättigter Fettsäuren, sind reich an Vitamin A und D und enthalten unter anderem Kalzium und Folsäure. Meist verarbeiten wir sie zu einem Dip. Aber auch gegrillt schmeckt die Avocado richtig gut. Lass es uns zusammen ausprobieren.
Unsere gegrillte Avocado servieren wir nicht pur, sondern gefüllt mit einem Tomaten-Feta-Salat. Den bereitest du zuerst zu. Wasche die Tomaten und schneide sie in Würfel. Schäle die Zwiebel und schneide sie ebenfalls klein. Danach wäschst du die Zitrone, reibst die Schale ab und presst den Saft aus. Den Feta würfelst du ebenfalls. Vermische nun Tomate, Zwiebel, Zitronenabrieb und die Hälfte des Zitronensafts, Feta, Chiliflocken sowie Salz und Pfeffer miteinander.
Teile die Avocado anschließend in zwei Hälften und entferne den Kern. Bestreiche die Schnittflächen mit Olivenöl und träufle den restlichen Zitronensaft darüber. Die Avocados garst du auf dem Grill mit der Schnittfläche nach unten für etwa 5 Minuten. Danach befüllst du sie mit dem Salat und servierst sie mit Petersilie bestreut.
Fleischlos grillen funktioniert mit unserem vegetarischen Grillrezepten besser als du denkst. Serviere beim nächsten BBQ auch mal Blumenkohlsteaks, Zucchini-Grillspieße mit Feta oder Maisrippchen vom Grill.
Gegrillte Avocado
Zutaten
- 300 g Cherrytomaten
- 1 kleine Zwiebel
- Petersilie
- 150 g Feta
- 1 Bio-Zitrone
- 1/4 TL Chiliflocken
- Salz und Pfeffer
- 2 Avocados
- 2 EL Olivenöl
Zubereitung
- Wasche die Tomaten und schneide sie in kleine Stücke. Schäle die Zwiebel und hacke sie klein. Wasche die Petersilie und hacke sie.
- Lass den Feta abtropfen und schneide ihn in Würfel. Wasche die Zitrone, reibe die Schale ab und presse den Saft aus.
- Mische die Tomatenstücke mit der Hälfte des Zitronensafts, des Abriebs, der Zwiebel, den Chiliflocken und dem Feta. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.
- Halbiere die Avocados und entferne den Kern. Bestreiche die Schnittfläche mit Olivenöl und beträufle sie mit dem restlichen Zitronensaft.
- Lege die Avocados mit der Schnittfläche nach unten auf den Grillrost und grille sie für ca. 5 Minuten.
- Fülle die Avocadohälften anschließend mit der Tomaten-Feta-Mischung und streue gehackte Petersilie darüber.