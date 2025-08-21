Dieses Grillgericht mit Garnelen wird dich begeistern

Jetzt, wo der Sommer sich dann doch dafür entschieden hat, zu bleiben, können wir endlich wieder nach Herzenslust grillen. Doch nicht nur Wurst, Steak und Co. kommen bei uns auf den Tisch, auch Meeresfrüchte machen sich hervorragend auf dem Rost. Gerade stehen diese gegrillten Garnelen mit Limette hoch im Kurs – sie sind leicht, erfrischend und einfach zubereitet. Hier ist das Rezept.

Gegrillte Garnelen mit Limette: frisch-fruchtiger Grillgenuss

Grillen ist immer wieder etwas Schönes. An sommerlichen Nachmittagen und Abenden kommen Freundinnen, Freunde oder die Familie zusammen, um gemeinsam zu essen, zu lachen und zu genießen. Dabei dürfen natürlich köstliche Speisen nicht fehlen. Du hast Lust auf Gegrilltes, aber keinen Appetit auf Wurst oder Nackensteak? Das ist kein Problem! Denn dieses Jahr gibt es bei uns gegrillte Garnelen mit Limette!

Gegrillte Garnelen mit Limette sind perfekt für heiße Tage geeignet, an denen dir nicht so Recht der Sinn nach etwas Schwerem stehen mag. Sie überzeugen mit erfrischendem Limettensaft und gehacktem Koriander. In Kombination mit dem süßen Fleisch der Garnelen ein Genuss, den du dir nicht entgehen lassen solltest!

Am besten verwendest du für die gegrillten Garnelen mit Limette bereits küchenfertig vorbereitete Garnelen. So musst du dich nicht mit dem Schälen und Putzen herumschlagen, sondern kannst direkt mit dem Kochen loslegen. Spieße die Garnelen auf Schaschlikspieße – nimm welche aus Metall, die ertragen die Grillhitze besser – und bepinsele sie zunächst mit etwas Öl. Während sie auf dem Grill brutzeln, rührst du aus Limettensaft und -schale, geschnittenem Koriander, Knoblauch, Öl und Salz eine Marinade an. Bepinsele die Shrimps damit rundum, kurz bevor sie gar sind. Dadurch kann die Marinade etwas einziehen, verbrennt jedoch nicht.

Am besten schmecken deine gegrillten Garnelen mit Limette pur direkt vom Grill. Serviere sie mit einem Dip, zum Beispiel einem aus Joghurt oder auch Avocado. Du wirst sehen, selbst diejenigen, die Meeresfrüchten eher kritisch gegenüberstehen, werden sie lieben!

Gegrillte Garnelen mit Limette Nele 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (bspw. diese hier 🛒 Schaschlikspieße aus Metall Zutaten 1x 2x 3x 600 g Garnelen küchenfertig

2 Limetten Saft und Abrieb

2 Knoblauchzehen

1 Bund Koriander

4 EL Olivenöl

Salz Zubereitung Spieße die Garnelen auf Metallspieße.

Reibe die Limettenschale fein ab und presse die Limetten aus. Schneide Knoblauch und Koriander fein.

Rühre aus Limettensaft, -abrieb, Knoblauch, Koriander, Olivenöl und Salz eine Marinade an.

Bepinsele die Garnelen mit etwas Olivenöl und lege sie auf den heißen Grill. Grille sie bei mittlerer Hitze von beiden Seiten, bis sie rosa und leicht gebräunt sind, je Seite ca. 2 Minuten.

Bepinsele die fast garen Garnelen mit der vorbereiteten Marinade und grille sie noch eine halbe Minute weiter.

