Gegrillte Kohlspieße: die besondere Beilage

Kohl kann man nur kochen? Von wegen! Dieses Jahr steht ganz im Namen des Backens oder Grillens. Dabei entstehen Aromen, die du auf den ersten Bissen nicht einmal mit dem Blattgemüse in Verbindung bringen würdest. Gegrillte Kohlspieße haben sich daher schnell zu einer neuen Lieblingsbeilage entwickelt. Wie du sie zubereitest, erfährst du hier.

Gegrillte Kohlspieße schmecken uns am besten

Kohl ist eine der ältesten Gemüsesorten der Welt. Bereits vor mehreren Tausend Jahren begannen Menschen damit, ihn zu kultivieren. Griechische Philosophen beschrieben bereits im 4. Jahrhundert vor Christus seine Heilwirkungen, die alten Römer bauten ihn in ihren Gärten an. Im Mittelalter fand das Gemüse seinen Weg gen Norden Richtung Deutschland. Kaum angekommen, war er aus der Küche nicht mehr wegzudenken. Leider verkam Kohl im Laufe der Jahrhunderte immer mehr zu einem Suppengemüse, dem sämtliche Nährstoffe ausgelaugt wurden und der beim Kochen einen starken Geruch und eine breiige Konsistenz entwickelte.

Das muss jedoch nicht so sein! Seit einigen Jahren gerät der Kohl immer mehr in den Fokus der modernen Küche. Nicht nur als schnöde Beilage, sondern als Gemüse, das mit großem Geschmack punktet. Eine besondere Zubereitungsart steht dabei im Mittelpunkt: das Grillen. Und diese gegrillten Kohlspieße sind der Grund dafür.

Du kannst den Kohl auf einem Kohlegrill grillen, mit der Grillfunktion deines Ofens oder auch in einem Kontaktgrill.

Warum Kohl beim Grillen – und übrigens auch beim Backen – so lecker wird, liegt an simpler Chemie. Genauer gesagt an der sogenannten Maillard-Reaktion. Ausführlich gesagt, reagieren dabei Zuckermoleküle unter starker Erhitzung mit Aminosäuren. Dabei entstehen neue Molekülverbindungen und aromatische Röstaromen. Einfacher gesagt: Hitze macht Essen lecker, denn es entstehen Röstaromen. Gegrillte Kohlspieße sind daher leicht rauchig, schmecken süßlich und haben eine knusprige Kruste. Perfekt als Beilage oder auch vegetarischer Hauptgang.

Kohl hat so viel zu bieten! Klicke dich doch mal durch ein paar Rezepte durch und probiere, was dir schmeckt. Eine klare Empfehlung ist dieser ostafrikanische Weißkohl. Pierogi mit Kartoffel-Kohl-Füllung sind ebenfalls ein echter Genuss. Und für die Experimentierfreudigen gibt es gebratenen Weißkohl mit Apfel.

Kochen macht in einer schön eingerichteten Küche viel mehr Spaß. Mit diesen Tipps von Geniale Tricks ist das ganz leicht.

Gegrillte Kohlspieße Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 Weißkohl oder Spitzkohl ca. 1 kg

2 Knoblauchzehen

2 EL frische Petersilie

4 EL Olivenöl

1 TL Salz

1 TL frisch gemahlener Pfeffer

1 TL geräucherte Paprika optional

1 TL Chiliflocken optional

2 EL Zitronensaft Zubereitung Entferne die äußeren Blätter des Kohls und schneide ihn in etwa 2 cm dicke Scheiben. Wickele jede Scheibe vorsichtig zu einer Rolle und fixiere sie mit einem Holz- oder Metallspieß. Schäle die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Schneide die Petersilie klein. Vermische in einer Schüssel das Olivenöl mit dem gehackten Knoblauch, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Chiliflocken, falls du sie verwendest und der Hälfte der gehackten Petersilie. Bestreiche die Kohlrollen großzügig mit der Marinade und lasse sie etwa 15 Minuten ziehen. Heize den Grill in deinem Ofen auf 160 °C vor. Grille die Spieße für etwa 10-15 Minuten, dabei regelmäßig wenden, bis sie goldbraun und leicht karamellisiert sind. Tipp: Du kannst die Spieße auch in einem : Du kannst die Spieße auch in einem Kontaktgrill 🛒 grillen. Bestreue die Spieße nach dem Grillen mit der restlichen Petersilie und träufle etwas Zitronensaft darüber. Notizen Genieße die Spieße als Beilage oder Hauptgericht mit einem Joghurt-Dip.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.