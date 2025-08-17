Diese Mango mag’s heiß: gegrillt mit Burrata ein Knaller

Hast du schon mal Mango gegrillt? Wenn nicht, bist du nicht alleine. Ich habe Obst grillen auch erst diesen Sommer für mich entdeckt. Ich verspreche dir, du wirst Augen machen, wie köstlich das schmeckt. Wir grillen heute süße Mango und servieren sie mit cremiger Burrata und einer feurigen Chili-Vinaigrette. Klingt fancy? Ist aber total einfach. Schmeiß den Grill an und schnapp dir eine reife Mango!

Für die nächste Party: gegrillte Mango mit Burrata

Zuerst schälst du die Mango und schneidest sie in dicke Scheiben. Ein kleiner Tipp: Wähle eine Mango, die schön reif, aber nicht zu matschig ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Fruchtmassaker auf dem Schneidebrett. Die Scheiben wandern auf den Grill und dein Balkon oder Garten verwandeln sich in ein tropisches Grillparadies. Sobald die Mangoscheiben die typischen Grillstreifen haben, kannst du sie wieder vom Grill nehmen.

Während die Mangoscheiben brutzeln, zauberst du die Chili-Vinaigrette. Dazu Reisessig, Ahornsirup, ein bisschen Orangenschale, Knoblauch und fein geschnittene Chili mixen. Dann tröpfchenweise Olivenöl rein. Fühl dich dabei ruhig wie ein Profikoch. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und probiere einen Löffel.

Wenn dir die Chilischote zu scharf ist, entferne vorher die Kerne oder wähle getrocknete Chiliflocken oder ein geräuchertes Paprikapulver statt der frischen Schote. Ganz weglassen würde ich die scharfe Komponente nicht, denn sie schafft erst diesen wunderbaren Kontrast zwischen der süßen, gegrillten Mango, der cremigen Burrata und der säuerlich-scharfen Vinaigrette.

Und dann wird auch schon angerichtet: Verteile die gegrillten Mangoscheiben auf einem Teller oder einer Platte, drapiere die Burrata kunstvoll oder wild darüber und übergieße alles mit der Chili-Vinaigrette. Ein paar frische Basilikumblätter obendrauf und fertig ist die gegrillte Mango mit Burrata. Ein farbenfroher, köstlicher Hingucker auf jedem Buffet oder der nächsten Grillparty!

Neben der Mango wandert bei uns noch mehr Obst auf den Grillrost. Zu unseren Lieblingen bei Leckerschmecker zählen gegrillte Ananas mit Honig, gegrillter Pfirsich mit Mascarpone und Honig sowie ein gegrillter Pfirsich-Salat mit Burrata. So raffiniert und lecker!

Gegrillte Mango mit Burrata Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Mango

2 Knoblauchzehen

30 ml Reisessig online z.B. hier 🛒

1/2 EL Ahornsirup

1 EL Orangenschale abgerieben

1/2 Chilischote

60 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer

2 Burrata

1 Handvoll Basilikum Zubereitung Schäle die Mangos und schneide sie in dicke Scheiben.

Heize deinen Grill oder eine Grillpfanne gut vor.

Grille die Mangoscheiben auf beiden Seiten, bis sie schöne Grillstreifen bekommen. Das dauert nur ein paar Minuten.

Während die Mango gegrillt wird, bereite die Chili-Vinaigrette zu. Schäle dazu den Knoblauch und presse ihn mit einer Knoblauchpresse 🛒 . Vermische den Reisessig mit dem Ahornsirup, der Orangenschale und dem gepressten Knoblauch in einer Schüssel.

Schneide die Chilischote in feine Ringe, wobei du die Kerne je nach gewünschter Schärfe entweder mitverwendest oder entfernst, und gib sie zu den anderen Zutaten. Gieße langsam das Olivenöl dazu und rühre, bis die Vinaigrette gut emulgiert ist. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Lege die gegrillten Mangoscheiben auf eine Platte oder einen Teller.

Zerreiße die Burrata in grobe Stücke und verteile sie über der Mango. Gieße dann die Vinaigrette großzügig darüber. Wasche die Basilikumblätter, schüttle sie trocken, zupfe sie ab und streue sie am Ende frisch über das Gericht.

