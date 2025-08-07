Fix gemacht: gegrillte Zucchini-Hummus-Wraps für jeden Tag

Du hast mal wieder ein paar Reste im Kühlschrank und deinen Vorräten, die aufgebraucht werden müssen und weißt nicht, wie du sie verarbeiten sollst? Dann sind unsere gegrillten Zucchini-Hummus-Wraps die ideale Lösung. Sie sind in 20 Minuten zubereitet, lassen sich vielseitig befüllen und schmecken unglaublich lecker. Also, schnapp dir deine Tortillafladen und lass das Rollen beginnen!

Aus Resten nur das Beste: gegrillte Zucchini-Hummus-Wraps

Neulich war einer dieser Tage, an denen ich zum Einen nicht wusste, was ich essen wollte und auf der anderen Seite noch allerlei Reste im Kühlschrank hatte, die dringend verbraucht werden mussten. Eine angebrochene Packung Tortillafladen, Hummus und, wie so oft aktuell, Zucchini waren meine Ausbeute. Warum nicht alles zu einem leckeren Wrap kombinieren, dachte ich mir.

Gesagt, getan. Um die Zucchini noch etwas aufzupeppen, habe ich sie in einer Grillpfanne zubereitet, damit sie schöne Röstaromen und einen leckeren, rauchigen Geschmack bekommt. Dazu kamen noch frische Zutaten wie Tomatenscheiben, Salatblätter und rote Zwiebelringe. Eine Packung Feta und einige Oliven fischte ich auch noch aus dem Kühlschrank, perfekt, um den Wraps eine mediterrane Würze zu verleihen.

Während ich das Gemüse und den Feta vorbereitet habe, wanderten die Tortillafladen in den Backofen. Dort wurden sie schön warm und biegsam, perfekt zum Bestreichen und Aufrollen. Im Anschluss habe ich sie großzügig mit dem Hummus bestrichen, dann die Zucchinistreifen, das Gemüse sowie den Feta und die Oliven darauf verteilt. Und dann ging es ans Rollen. Immer wieder ein kniffliges Unterfangen, die Fladen so zu rollen, dass nicht alles herausläuft. Ich fahre ganz gut damit, die Seiten einzuklappen und dann zu rollen.

Die gegrillte Zucchini-Hummus-Wraps waren nicht nur unglaublich lecker, sondern sind auch total wandelbar. Du kannst sie einfach mit weiteren Zutaten ergänzen, die du gerade zur Hand hast: Gegrilltes Hähnchen, geröstetes Gemüse oder Avocado passen hier genauso gut hinein.

Auch im Handling sind die gegrillte Zucchini-Hummus-Wraps unschlagbar. Sie lassen sich gut vorbereiten und sind somit die ideale Wahl für unterwegs, im Büro oder als schnelles Mittagessen zu Hause. Ob warm direkt vom Grill oder kalt im Picknickkorb, diese Wraps machen immer eine gute Figur.

Auch wenn ich dank Resteverwertung köstliche gegrillte Zucchini-Hummus-Wraps verspeisen konnte, habe ich noch ein paar weitere Wrap-Rezepte im Repertoire, falls mir mal wieder die Ideen ausgehen. Ich teile sie natürlich gerne mit dir. Wie wäre es mit Chicken Caesar Wraps oder Wraps vom Grill? Oder du startest deinen Tag gemütlich mit Rührei-Wrap mit Lachs und Avocado.

Gegrillte Zucchini-Hummus-Wraps Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 6 Wraps Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 Grillpfanne Zutaten 1x 2x 3x 2 Zucchini

2 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

Salz und Pfeffer

1 rote Zwiebel

6 Salatblätter

2 Tomaten

60 g Oliven

200 g Feta

250 g Hummus

6 Tortillafladen Zubereitung Schneide zuerst die Zucchini in dünne Scheiben. Erhitze eine Grillpfanne oder einen Kontaktgrill und bestreiche die Zucchinischeiben mit Olivenöl. Grille sie von beiden Seiten, bis sie Grillstreifen haben, und würze sie anschließend mit Salz und Pfeffer.

Schäle und schneide die rote Zwiebel in feine Ringe, wasche die Salatblätter und lasse sie gut abtropfen. Schneide die Tomaten in dünne Scheiben oder Spalten. Hacke die Oliven grob und bröckle den Feta in kleine Stücke.

Erwärme die Tortillafladen kurz in einer Pfanne, im Ofen oder der Mikrowelle, damit sie flexibler werden.

Bestreiche jeden Wrap großzügig mit Hummus. Lege darauf ein Salatblatt, einige gegrillte Zucchinischeiben, Tomatenscheiben, Zwiebelringe und gehackte Oliven. Bröckle den Feta darüber. Würze noch einmal mit Salz und Pfeffer. Klappe die Seiten der Wraps ein und rolle sie fest auf.

