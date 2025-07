Leichte Sommerküche: Probiere diesen gegrillten Pfirsich-Salat mit Burrata

Gib etwas Olivenöl in eine Grillpfanne. Grille die Pfirsichhälften darin von beiden Seiten jeweils zwei Minuten an. Gib anschließend die Walnüsse mit etwas Honig in die Pfanne und karamellisiere sie auf niedriger Stufe. Zupfe den Burrata mit den Händen grob in kleine Stücke.