Isst du morgens gern süß oder muss es für dich kräftig-deftig sein? Ist Letzteres der Fall, solltest du jetzt unbedingt weiterlesen, denn unser gegrilltes Käse-Spinat-Sandwich wird dich zum Frühstück rundum glücklich machen. Es bedeutet zwar etwas mehr Aufwand, als sich einfach eine Portion Müsli und Milch in eine Schüssel zu füllen, hält sich mit insgesamt 20 Minuten Arbeitszeit trotzdem in Grenzen. Für uns das perfekte Frühstück!

Für Deftigesser: gegrilltes Käse-Spinat-Sandwich

Alles, was du brauchst, sind eine Handvoll Zutaten und eine Pfanne. Unser gegrilltes Käse-Spinat-Sandwich orientiert sich nämlich an einem US-Klassiker, dem sogenannten Grilled Cheese Sandwich. Dieses Leibgericht vieler Amerikaner besteht aus zwei Brot- oder Toastscheiben, die in einer Pfanne angebraten und mit Käse belegt werden. Der schmilzt dann und zieht nachher beim Essen herrliche Käsefäden. Und ja – das gegrillte Käse-Spinat-Sandwich schmeckt auch in der veganen Variante.

Noch ein Vorteil: unser gegrilltes Käse-Spinat-Sandwich ist nicht nur eine tolle Idee fürs Frühstück, sondern macht sich auch als Mittagssnack wunderbar. Und abends mundet das Sandwich aus der Pfanne ebenso. Du siehst also: Es ist ein echter Allrounder, der zu jeder Tageszeit satt und glücklich macht.

Gegrilltes Käse-Spinat-Sandwich Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Personen Zutaten 1x 2x 3x 50 g TK-Spinat

1 Knoblauchzehe

Öl

Salz

Pfeffer

Chiliflocken

1 Prise Muskatnuss

4 EL (veganer) Frischkäse

4 Brotscheiben

8 EL (veganer) Streukäse oder Mozzarella

1 große Tomate Anleitungen Lass den Spinat auftauen und abtropfen.

Derweil kannst du den Knoblauch schälen und reiben oder hacken. Schwitze ihn in Öl an und gib den Spinat für ein paar Minuten dazu. Würze mit Salz, Pfeffer, Chiliflocken und frisch geriebener Muskatnuss nach Belieben.

Mische den Pfanneninhalt nun mit dem Frischkäse und schmecke nochmals ab, wenn du möchtest.

Stelle die Pfanne wieder auf den Herd, erhitze erneut Olivenöl und lege die 4 Brotscheiben hinein, sodass die Unterseiten geröstet werden. Streue dabei den geriebenen Käse oder Mozzarella auf die Oberseiten der Brote, sodass der Käse während des Erhitzens schmilzt.

Wasche derweil die Tomate und schneide sie in Scheiben.

Nimm die Brotscheiben aus der Pfanne und verteile die Spinatcreme auf zwei der Scheiben. Belege diese anschließend mit der Tomate und lege die übrigen zwei Brote als Deckel auf die Sandwiches. Das war’s! Notizen Wer vegan isst, kann das gegrillte Käse-Spinat-Sandwich trotzdem verputzen, denn sowohl für Streukäse als auch Frischkäse und Mozzarella gibt es gute Alternativen im Supermarkt.

