Airfryer-Hühnchen mit gemischtem Gemüse: fertig in 20 Minuten

Wir sind auf den Airfryer gekommen – du auch? Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir versorgen dich mit kreativen und vor allem leckeren Rezepten für die Heißluftfritteuse. Heute gibt’s ein schnelles Abendessen, das in gerade einmal 20 Minuten auf dem Tisch steht: Hühnchen und Gemüse aus dem Airfryer. Schmeckt natürlich auch zum Mittagessen!

Gemüse und Hühnchen aus dem Airfryer: blitzschnelle Küche

Hier wird alles in einem Topf – beziehungsweise einem Korb – zubereitet: Gemüse und Hühnchen aus dem Airfryer ist kinderleicht zubereitet und perfekt für das Familienabendessen. Denn mit gerade einmal 20 Minuten Zubereitungszeit lässt es sich super in jeden noch so stressigen Alltag integrieren. Du selbst hast nur 10 Minuten Arbeit, den Rest übernimmt deine Heißluftfritteuse.

Vor allem im Alltag mit Kindern bleiben Dinge wie gesunde Küche oft auf der Strecke. Dank dieses Rezeptes für Gemüse und Hühnchen aus dem Airfryer servierst du deiner Rasselbande allerdings eine vollwertige Mahlzeit. Dazu schmeckt ein schnell angerührter Dip besonders gut.

Was wir am Gemüse und Hühnchen aus dem Airfryer so lieben? Dir bleibt genügend Zeit für die Familie, denn lange in der Küche musst du für dieses Abendessen nicht stehen. Nimm dir stattdessen lieber einen Moment, um gemeinsam mit den Kids in einem Buch zu blättern oder die Hausaufgaben zu erledigen.

Übrigens: Unser Rezept ist wie immer nur eine Inspiration. Welches Gemüse du tatsächlich verwendest, hängt nicht nur von deinen persönlichen Vorlieben ab, sondern auch davon, was du gerade noch im Kühlschrank hast und verbraucht werden muss. Außerdem ist es möglich, andere Gewürze zu verwenden und dem Gericht dadurch immer wieder eine andere Geschmacksnote zu verpassen.

