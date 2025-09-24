Cremig, sahnig, mit Käse überbacken: Dieser Auflauf macht glücklich

Lust auf Auflauf? Was für eine Frage! Natürlich hast du Lust auf Auflauf. Wie wäre es mit einem Gemüseauflauf mit Sahnesoße? Der ist die beste Wahl an Tagen, die einfach nur grau und trist sind – schnell zusammengeworfen und ab in den Ofen. Du darfst kurz in Vorfreude schwelgen und dann auch schon genießen. Klingt gut? Na, dann lass uns loslegen!

Gemüseauflauf mit Sahnesoße: leckeres Ofengericht

An manchen Tagen hat man einfach schlechte Laune. Das ist normal, kann aber wirklich ziemlich nervig sein. Gut, wenn es da leckere Gerichte gibt, welche die Stimmung heben. Auflauf geht da immer gut. Besonders, wenn es ein Gemüseauflauf mit Sahnesoße und Käse überbacken ist. Dort vereinen sich Süßkartoffeln, Brokkoli und Blumenkohl in einer gut gewürzten, cremigen Soße zu einem Ofengericht, das dir nicht mehr aus dem Kopf gehen wird.

Wusstest du schon, dass besonders die Stadt Marburg für ihre Aufläufe bekannt ist? Dieses kuriose Aushängeschild entstand vermutlich, da Marburg eine Studierendenstadt ist. Auflauf ist günstig, vielseitig – und einfach zubereitet. Perfekt also für die Studierenden, die für wenig Geld satt werden wollen oder sich trotz fehlender Kochausbildung in den Küchen der Stadt etwas dazuverdienen wollen.

Die Zubereitung von Gemüseauflauf mit Sahnesoße ist ganz einfach: Du beginnst damit, das Gemüse zu putzen und in mundgerechte Stücke zu schneiden. Blanchiere alles in kochendem Salzwasser. Währenddessen rührst du aus Sahne, etwas Stärke, Gemüsebrühe und Muskatnuss eine Sahnesoße an. Vermische diese mit dem Gemüse und fülle alles in eine gefettete Auflaufform 🛒. Noch etwas Reibekäse darüber und schon wandert das Ganze in den Ofen, wo es besonders cremig wird und eine knusprige Kruste bekommt.

Mmh, Auflauf! Das könnten wir wirklich jeden Tag essen. Du auch? Dann hol dir bei uns etwas Inspiration. Kürbis-Kartoffel-Auflauf zum Beispiel oder Kohlrabi-Auflauf sind immer eine gute Idee. Oder darf es vielleicht ein Blumenkohl-Käse-Auflauf sein? Der ist ganz besonders cremig.

Gemüseauflauf mit Sahnesoße Nele 4.12 ( 113 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Süßkartoffel etwa 400 g

1 Brokkoli etwa 500 g

1 Blumenkohl etwa 500 g

Salz

400 ml Sahne

2 EL Stärke

1 EL Gemüsebrühe

Muskatnuss nach GEschmack

Pfeffer

250 g Reibekäse Zubereitung Schäle die Süßkartoffel und schneide sie in kleine Würfel. Teile Brokkoli und Blumenkohl in kleine Röschen. Koche das Gemüse in leicht gesalzenem Wasser für einige Minuten vor, bis es bissfest ist, und gieße es ab. Tipp: Wenn dir die Süßkartoffel zu hart ist, kannst du sie mit einem Gemüseschneider 🛒 kleinschneiden.

Heize den Backofen auf 180 °C Umluft vor.

Rühre die Stärke mit etwas Sahne glatt. Erwärme die restliche Sahne in einem Topf, rühre die angerührte Stärke ein und lass die Soße kurz aufkochen.

Würze sie mit Gemüsebrühe, Muskatnuss und Pfeffer.

Gib das vorgekochte Gemüse in eine Auflaufform und verteile die Sahnesoße darüber. Bestreue alles mit dem Reibekäse und backe den Auflauf, bis der Käse goldbraun ist.

