Mit Zucchini und Tomaten: Dieser französische Gemüseauflauf ist der Hit

Du suchst nach einem leckeren, veganen Rezept? Dann ist der französische Gemüseauflauf Tian de Légumes die perfekte Wahl. Er ist leicht, frisch und steckt voller gesundem Gemüse. Das einfache Rezept eignet sich auch für Kochanfänger, da es weder kompliziert noch zeitaufwendig ist. Wie bei vielen Aufläufen übernimmt der Ofen die meiste Arbeit, was ihn zu einem idealen Gericht nach einem anstrengenden Tag macht.

Klassiker aus der Provence: französischer Gemüseauflauf Tian de Légumes

Vor allem in der Provence reicht man den französischen Gemüseauflauf gern als Beilage, beispielsweise zu Fleisch oder Fisch. Wir lieben Tian de Légumes allerdings auch als Hauptgericht, wenn uns der Sinn nach leichter Küche statt deftiger Gerichte steht. Obgleich hier nur wenige und simple Zutaten in die Auflaufform wandern, schmeckt das Ergebnis phänomenal – wieder einmal ein Beweis, dass gutes Essen weder teuer noch aufwendig sein muss.

Wenn du Lust hast, kannst du den französischen Gemüseauflauf um weitere Zutaten erweitern und ihn saisonal variieren. Kürbis etwa ist ebenfalls eine tolle Zugabe für Tian de Légumes. Wer möchte, verfeinert den Auflauf außerdem mit etwas Käse, den man vor dem Backen darüber streuen kann. Außerdem lecker: Streiche die Auflaufform noch mit Tomatenmark ein, bevor du das Gemüse hineinlegst. Kommt das Gemüse wieder aus der Röhre, passt frisches Baguette dazu, solltest du es als Hauptgericht verspeisen wollen. Très bien!

Frankreich hat eine Vielzahl köstlicher Spezialitäten, die es zu entdecken lohnt. Probiere als Nachtisch doch ein paar Cannelés de Bordeaux, kleine Kuchen mit Zuckerkruste oder eine französische Blaubeertarte. Aber erst einmal muss natürlich der französische Gemüseauflauf Tian de Légumes in den Ofen. Bon Appétit!

