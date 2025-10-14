Mit Zucchini und Tomaten: Dieser französische Gemüseauflauf ist der Hit

Du suchst nach einem leckeren, veganen Rezept? Dann ist der französische Gemüseauflauf Tian de Légumes die perfekte Wahl. Er ist leicht, frisch und steckt voller gesundem Gemüse. Das einfache Rezept eignet sich auch für Kochanfänger, da es weder kompliziert noch zeitaufwendig ist. Wie bei vielen Aufläufen übernimmt der Ofen die meiste Arbeit, was ihn zu einem idealen Gericht nach einem anstrengenden Tag macht.
Klassiker aus der Provence: französischer Gemüseauflauf Tian de Légumes
Vor allem in der Provence reicht man den französischen Gemüseauflauf gern als Beilage, beispielsweise zu Fleisch oder Fisch. Wir lieben Tian de Légumes allerdings auch als Hauptgericht, wenn uns der Sinn nach leichter Küche statt deftiger Gerichte steht. Obgleich hier nur wenige und simple Zutaten in die Auflaufform wandern, schmeckt das Ergebnis phänomenal – wieder einmal ein Beweis, dass gutes Essen weder teuer noch aufwendig sein muss.
Wenn du Lust hast, kannst du den französischen Gemüseauflauf um weitere Zutaten erweitern und ihn saisonal variieren. Kürbis etwa ist ebenfalls eine tolle Zugabe für Tian de Légumes. Wer möchte, verfeinert den Auflauf außerdem mit etwas Käse, den man vor dem Backen darüber streuen kann. Außerdem lecker: Streiche die Auflaufform noch mit Tomatenmark ein, bevor du das Gemüse hineinlegst. Kommt das Gemüse wieder aus der Röhre, passt frisches Baguette dazu, solltest du es als Hauptgericht verspeisen wollen. Très bien!
Frankreich hat eine Vielzahl köstlicher Spezialitäten, die es zu entdecken lohnt. Probiere als Nachtisch doch ein paar Cannelés de Bordeaux, kleine Kuchen mit Zuckerkruste oder eine französische Blaubeertarte. Aber erst einmal muss natürlich der französische Gemüseauflauf Tian de Légumes in den Ofen. Bon Appétit!
Schaffe mit Kerzen auf dem Dinnertisch ein stimmungsvolles Ambiente! Mit diesem DIY erfährst du, wie du hübsche Kerzen mit Hilfe von Klopapierrollen ganz leicht selbst machen kannst. So wird dein Essen noch gemütlicher!
Zutaten
- 1 Zwiebel
- 4 Knoblauchzehen
- 1 Zucchini
- 1 Aubergine
- 4 große Tomaten
- Olivenöl
- 4 Thymianzweige
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- Schäle zunächst Zwiebel und Knoblauch, halbiere eine der Knoblauchzehen und hacke den Rest klein. Halbiere die Zwiebel und schneide sie in Ringe.
- Wasche das restliche Gemüse, entferne das Grün und schneide das Gemüse in Scheiben.
- Heize den Ofen auf 170 °C Ober-/ Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform ein und reibe sie anschließend mit der halben Knoblauchzehe ein. Nun legst du die Gemüsescheiben und Zwiebelringe abwechselnd und fächerartig in die Form, bis diese gefüllt und das Gemüse aufgebraucht ist. Streue den gehackten Knoblauch darüber, ebenso den Thymian, und beträufele alles mit Öl. Nun kannst du das Gemüse noch mit Salz und Pfeffer würzen.
- Decke die Form ab und stich ein paar Löcher in die Folie. Schiebe den Auflauf für 35-45 Minuten in den Ofen und genieße ihn anschließend mit frischem Baguette.
Notizen
- Wenn du möchtest, kannst du noch etwas geriebenen Käse über den Auflauf streuen.
- Passe das Gemüse an die jeweilige Saison an und erweitere es beispielsweise im Herbst und Winter um Kürbis.
- Für noch mehr Geschmack streiche das Innere der Auflaufform zunächst mit Tomatenmark ein.