Diese Zero-Waste-Gemüsebrühe schmeckt unheimlich lecker

Beim Kochen fällt so einiges an Abfall an. Möhrenschalen, holzige Sellerie-Enden, Zwiebelhaut. Aber halt! Bevor du das in den Müll wirfst, denk lieber an das Potential, das diese Reste haben. Perfekt, um zum Beispiel eine Gemüsebrühe aus Abschnitten zuzubereiten. Wie das geht und wie diese Brühe ganz besonders lecker wird, erfährst du hier.

Gemüsebrühe aus Abschnitten: So geht Zero-Waste-Küche

Früher war es eine Notwendigkeit, heute ein Trend. Die Rede ist von Zero-Waste-Küche, also der Art des Kochens, bei der kaum oder gar kein Abfall übrigbleibt. „Abfall“ bezeichnet in diesem Fall Schalen, Kerngehäuse und Wurzelstücke von Möhren, Zwiebeln und Co. Diese stecken meist noch voller Geschmack und lassen sich hervorragend weiterberarbeiten. Zum Beispiel als Gemüsebrühe aus Abschnitten, mit der du dir nie wieder die in Würfelform kaufen musst.

Gemüsebrühe aus Abschnitten hat viele Vorteile: Sie ist einfach zu machen, du reduzierst deinen Abfall und sparst etwas Geld, da du nichts von dem wegwirfst, für das du bezahlt hast. Auch kannst du so genau kontrollieren, was du zu dir nimmst, denn gekaufte Gemüsebrühe steckt oftmals voller Geschmacks- und Konservierungsstoffe. Auch hat sie einen sehr hohen Salzgehalt, was nicht sonderlich gesund ist.

Um eine leckere Gemüsebrühe aus Abschnitten zuzubereiten, eignen sich allerlei Reste, die in deiner Küche so anfallen. Dazu gehören zum Beispiel: innere Zwiebelschichten, Möhrenschalen, Knoblauchstrünke, holzige Teile von Sellerie und Fenchel, Petersilienstiele, Tomatenschalen und Stiele von Pilzen. Reste, die du nicht verwenden solltest, sind Kartoffelschalen (haben keinen Geschmack und machen die Brühe seltsam schleimig), Zwiebelhaut (kann das Ergebnis bitter schmecken lassen), Paprika (hat einen starken Eigengeschmack) und Lauchwurzeln (sind zu sandig).

Gib die geeigneten Gemüsereste zusammen mit Lorbeer und einigen Pfefferkörnern in einen Topf 🛒, bedecke sie mit kaltem Wasser und lass das Ganze langsam aufkochen. Seihe es durch ein Sieb ab und schmecke die fertige Brühe mit Salz ab. Sie ist perfekt geeignet, um Risotto oder Suppe zu kochen. Im Kühlschrank hält sie sich in einem luftdichten Behälter gut eine Woche.

Suchst du noch mehr Ideen, um deine Lebensmittelreste gut zu verwerten, probiere doch mal Chips aus Kartoffelschalen, selbstgemachten Apfelessig aus Kerngehäuse oder ein Karottengrün-Pesto aus.

Gemüsebrühe aus Abschnitten Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Liter Zutaten 1x 2x 3x 500 g Gemüseabschnitte z.B. Lauch- und Karottenschale, Zwiebelschichten

2 l Wasser

6 Pfefferkörner

1 Pimentkorn

2 Lorbeerblätter

Salz nach Geschmack Zubereitung Gib die Abschnitte zusammen mit dem Wasser und den Gewürzen in einen großen Topf.

Lass das Ganze langsam aufkochen. koche es allerdings nicht zu stark. Siede die Brühe etwa 10 Minuten lang.

Seihe die Gemüsereste ab und schmecke die Brühe mit Salz ab. Notizen Nicht genug Gemüsereste zur Verfügung? Kein Problem! Sammle sie in einem Gefirerbeutel und verwende sie, wenn du genug zusammen hast.

Verwende am besten Bio-Gemüse.

