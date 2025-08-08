Dieser Gemüsekuchen mit Zucchini ist Ofenglück pur

An manchen Tagen sehnt man sich nach einfachen, aber dennoch leckeren Gerichten. Dieser herzhafte Gemüsekuchen mit Zucchini vom Blech erfüllt all diese Kriterien. Du kannst ihn warm oder kalt genießen, was ihn zusätzlich zu einer tollen Lunch-Option fürs Büro macht. Hier kommt das einfache Rezept.

Gemüsekuchen mit Zucchini: einfaches Rezept für jeden Tag

Gemüsekuchen ähneln Quiches oder herzhaften Tartes. Sie bestehen meist aus einer Mischung aus Gemüse, Eiern, Sahne oder Milch sowie Käse, Mehl, Backpulver und Gewürzen. Du kannst Gemüsekuchen rund, in Tarteform oder wie in diesem Rezept auf dem Blech zubereiten.

Da wir uns mitten in der Zucchinisaison befinden, haben wir uns als Gemüse natürlich für den leckeren Sommerkürbis entschieden. Hinzu kommen noch Paprika, Karotten, Lauch und Champignons. Aber im Prinzip kannst du jedes Gemüse verwenden, das dir schmeckt, oder sich noch in deinem Vorrat befindet. Für die Würze sorgen Salz, Pfeffer, Chili und ein Hauch Knoblauch. Auch mediterrane Kräuter wie Oregano, Rosmarin oder Basilikum passen wunderbar.

Der Gemüsekuchen mit Zucchini ist ein einfaches, sättigendes und wandelbares Gericht, das sich perfekt für Familie, Picknicks oder unkomplizierte Mittag- oder Abendessen eignet. Die Blechvariante lässt sich besonders gut teilen, transportieren und wieder aufwärmen. Du kannst sie mit dem Gemüse zubereiten, das du gerade da hast – und dabei kreativ bleiben. Lass es dir schmecken!

Gemüsekuchen gibt es ab jetzt öfter! Lecker ist auch eine Variante mit Lachs oder eine mit Schinken und Frischkäse. Oder du backst dir diese köstlichen Gemüse-Cupcakes.

Gemüsekuchen mit Zucchini Anke 4.50 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zucchini

2 Paprikas rot und gelb

2 Karotten

1 Stange Lauch

150 g Champignons

1 Zitrone

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Öl

Salz und Pfeffer

Chili gemahlen, online z.B. hier 🛒

6 Eier

250 g Mehl 405er oder Dinkelmehl 630er

1 TL Backpulver

200 ml Milch

150 g Reibekäse

2 EL frische Kräuter z. B. Basilikum Zubereitung Wasche Zucchini, Paprika, Karotten und Lauch und schneide alles klein.

Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben.

Presse den Saft der Zitrone aus.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und hacke beides fein. Dünste beides danach in 2 EL Öl an. Gib das restliche Gemüse dazu und brate alles für 5-7 Minuten an. Würze mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Chili ab.

Verquirle die Eier in einer Schüssel. Gib Mehl, Backpulver, Milch und den geriebenen Käse dazu.

Hacke die Kräuter und gib sie dazu. Hebe zum Schluss das Gemüse unter.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze und lege ein tiefes Backblech mit Backpapier aus. Alternativ kannst du auch eine große Auflaufform verwenden.

Verteile die Masse auf dem Blech und streiche sie glatt.

Backe den Gemüsekuchen für 25 bis 30 Minuten, bis er goldbraun und gestockt ist.

Lass ihn danach etwas abkühlen, bevor du ihn genießt.

