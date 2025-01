Egal, zu welcher Tageszeit: Diese Nudeln schmecken immer

Mittag, Abendessen oder auch mal zwischendurch: Nudelgerichte sind ein absoluter Klassiker in jeder Form und Variante. Wir lieben momentan besonders diese Gemüsepasta mit Ricotta, die einfach nur unfassbar cremig sind. Wie leicht du sie zubereiten kannst, erfährst du hier.

Gemüsepasta mit Ricotta für Eilige

Manchmal muss es abends schnell gehen. Wenn der Magen lautstark knurrt, kommt man mit aufwendigen Rezepten nicht weit, egal, wie lecker sie auch sein mögen. Zeit für Gerichte, die blitzschnell gehen und noch dazu einfach köstlich sind. Gemüsepasta mit Ricotta passen perfekt in diese Kategorie. Alles, was du dafür brauchst, sind einige Nudeln, Ricotta und Gemüse. Bei dem Namen eine wirkliche Überraschung.

Aber Spaß beiseite. Ricotta ist ein italienischer Frischkäse, der aus Molke besteht und dadurch besonders reich an Proteinen ist. Er besitzt einen milden, etwas säuerlichen Geschmack und eine leicht körnige Textur. Neben dem Käse brauchst du zudem Gemüse. Welche Sorten du da verwendest, ist dir selbst überlassen. Wichtig ist, dass sie dir schmecken. Schau doch mal, was dein Kühlschrank so hergibt. Paprika, Zucchini, Aubergine oder sogar Pilze? Hervorragend, all das passt perfekt zu schnellen Nudelgerichten.

Auch die Zubereitung braucht nur wenige Minuten. Während die Nudeln kochen, kannst du schon das Gemüse anbraten. Dazu kommen nun Ricotta und die al dente gegarten Nudeln. Mit etwas Zugabe von Nudelwasser wird die Soße besonders cremig. Dann nur noch in einen tiefen Teller füllen und etwas Parmesan darüber streuen und schon ist dein blitzschnelles Weeknight-Dinner oder dein schneller Lunch fertig. Das war doch gar nicht so schwer, oder?

Gerichte mit cremigen Soßen funktionieren am besten in einer antihaftbeschichteten Pfanne, in der nichts kleben bleibt. Dieses Pfannenset von Tefal🛒 sorgt dafür, dass du nach deiner schnellen Kochaktion nicht zu viel Abwasch hast.

Lust auf mehr schnelle und einfache Gerichte? Da haben wir etwas für dich! Wie wäre es mit blitzschnellen Chicken Nuggets aus der Heißluftfritteuse oder einer herbstlichen Spätzle-Kohl-Pfanne? Auch an Süßkram haben wir einiges zu bieten, wie etwa diese selbstgemachten Kaffee-Pralinen.

Gemüsepasta mit Ricotta Nele 3.86 ( 170 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln nach Wahl. z.B. Fusilli

Salz

400 g Gemüse nach Wahl z.B. Aubergine, Paprika und Spinat

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl

200 g Ricotta

Pfeffer

1/2 Bio-Zitrone

Parmesan zum Servieren Zubereitung Koche die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente.

Putze derweil das Gemüse und schneide es klein. Schäle und hacke Zwiebel und Knoblauch.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate die Zwiebeln und den Knoblauch an. Gib das Gemüse hinzu und dünste auch dieses an. Verrühre alles mit Ricotta.

Gieße die Nudeln ab und fange ein wenig von dem Kochwasser auf.

Hebe die Nudeln unter und gleiche mit Nudelwasser an, sodass das Gericht schön cremig wird. Schmecke mit schwarzem Pfeffer sowie Saft und Schale der Zitrone ab.

Bestreue dir Nudeln zum Servieren mit geriebenem Parmesan.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.